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П'ятниця, 26.06.2020
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З аеропорту "Київ" вилетів перший чартерний рейс

З аеропорту "Київ" вилетів перший чартерний рейс
11:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
З Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського в п'ятницю, 26 червня, вилетів перший від початку карантину чартерний рейс.

Літак до Тирани (Албанія) вилетів о 10-й годині.

Раніше пресслужба летовища анонсувала виліт чартеру з українськими туристами до Адріатичного та Іонічного моря.

Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на п'ятницю, 26 червня, заплановано 22 рейси на виліт та приліт.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

З 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через пандемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.

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Все по темі:

Туризм, Албания, Карантин, Авиа, Аеропорт "Жуляни".

Автор:

Телеграф
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