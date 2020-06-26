Апеляція на запобіжний захід Стерненку: захист вкотре заявляє про відвід прокурора

У Київському апеляційному суді, де є йде розгляд апеляції захисту щодо застосування до активіста Сергія Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, захист активіста заявляє про відвід прокурора Миколи Бозовуляка.

"…у нас є обґрунтовані підстави... щодо упередженості прокурора, просимо про його відвід", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося раніше, сьогодні розпочалося засідання суду у розгляді апеляції захисту щодо застосування до Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Як повідомлялося, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.