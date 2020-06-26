Скачать
П'ятниця, 26.06.2020
МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції в підтоплених районах на заході України
МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції в підтоплених районах на заході України
В Україні за добу вперше зареєстрували понад тисячу випадків коронавірусу
В Україні за добу вперше зареєстрували понад тисячу випадків коронавірусу
Лунін провів за Ов’єдо другий сухий матч поспіль
Лунін провів за Ов’єдо другий сухий матч поспіль
Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції
Принц Гаррі з дружиною вперше за довгий час взяли участь в благодійній акції

Апеляція на запобіжний захід Стерненку: захист вкотре заявляє про відвід прокурора

Апеляція на запобіжний захід Стерненку: захист вкотре заявляє про відвід прокурора
11:38 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
У Київському апеляційному суді, де є йде розгляд апеляції захисту щодо застосування до активіста Сергія Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, захист активіста заявляє про відвід прокурора Миколи Бозовуляка.

"…у нас є обґрунтовані підстави... щодо упередженості прокурора, просимо про його відвід", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося раніше, сьогодні розпочалося засідання суду у розгляді апеляції захисту щодо застосування до Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Як повідомлялося, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Судьи, Стерненко, Активисті, Прокурори.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
02 Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
03 У Запоріжжі Нацкорпус проводить акцію проти Шарія
04 Європейське агентство порекомендувало перший препарат для лікування COVID-19
05 Джордж Мартін розповів коли допише роман "Пісня льоду і вогню"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна може вдвічі збільшити врожайність пшениці
Україна може вдвічі збільшити врожайність пшениці
Порошенко: Економічна криза у РФ дає шанс змусити агресора піти з Донбасу та Криму
Порошенко: Економічна криза у РФ дає шанс змусити агресора піти з Донбасу та Криму
Китай повідомив про 13 нових випадків Covid-19
Китай повідомив про 13 нових випадків Covid-19
На &quot;Троєщині&quot; зафіксували спалах коронавірусу
На "Троєщині" зафіксували спалах коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся