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П'ятниця, 26.06.2020
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Відома дата вступу до магістратури

Відома дата вступу до магістратури
17:26 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Вступні іспити до магістратури розпочинаються з 1 липня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"1 липня розпочинаються вступні іспити до магістратури. Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00)", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО зазначили, що станом на 26 червня понад 55% учасників, зареєстрованих для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ), не роздрукували свої запрошення-перепустки.

Також у Центрі нагадали, що адреси пунктів тестування та час початку іспиту зазначено в запрошеннях-перепустках, розміщених у Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ. Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Для участі в ЄВІ та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) учасник має своєчасно прибути до пункту тестування, взяти з собою зазначені вище документи, дотримуючись рекомендацій, пройти процедуру допуску до пункту тестування.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності: оригіналу екзаменаційного листка; оригіналу документа, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого зазначені в екзаменаційному листку); запрошення-перепустки.

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У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія (за наявності) та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, вступника не буде допущено до пункту тестування.

В Українському центрі оцінювання якості освіти також наголосили, що електронна версія ID-картки у мобільному застосунку "Дія" не замінює оригінал паспорта.

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Магистратура, Навчання, Вступна кампанія.

Автор:

Телеграф
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