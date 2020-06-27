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Хабарництво в Кіровоградскій області: Балоня взяли під варту

Хабарництво в Кіровоградскій області: Балоня взяли під варту
10:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
ВАКС взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню, який підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба САП.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для підозрюваного ексголови ОДА у розмірі майже 10 млн гривень.

Зазначається, що строк дії запобіжних заходів - 60 діб.

Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня

Як повідомлялося раніше, суд арештував співучасника ексголови ОДА.

Нагадаємо, ексголові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню та посадовцю цієї ж ОДА повідомлено про підозру в одержанні хабаря.

Раніше Зеленський заявив, що вирішив відправити у відставку голову Кіровоградської ОДА.

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Все по темі:

ВАКС, Кіровоградська ОДА, Андрій Балонь.

Автор:

Телеграф
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