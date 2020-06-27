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В інтернет злили імена соратників Зеленського, які допомагають "Альфі" займатися рейдерством

В інтернет злили імена соратників Зеленського, які допомагають "Альфі" займатися рейдерством
10:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Зе-команда офіційно твердить про захист інтересів інвесторів, а тим часом на Банковій допомагають групі "Альфа" займатися рейдерством. Про цю політику "захисту" прав інвесторів представниками Зе-команди пише телеграм-канал Інсайдер UA. Тут же оприлюднили імена кураторів рейдерських схем "Альфи" з оточення Зеленського.

"Вся країна знає, що Діма і Вася років 10 назад набрали в "Альфа-банку", "Укрсиббанку", "ВТБ" кредитів на сотні мільйонів доларів під заставу майна своєї ГК "АІС". Через якийсь час банки почали відчувати негаразди, помітивши, що іпотечні застави розповзаються у них на очах, і почали кричати "вбивають, грабують". Але не всім відомо, що в результаті найбільш пробивною виявилася група "Альфа" зі своїми рейдерськими звичками", - пише Інсайдер UA.

На банківському ринку група "Альфа", яка ретельно приховує своє російське коріння, добре відома своєю звичкою "запускати руки" у чужий привабливий бізнес. Бізнес-модель "Альфи" часто нагадує те, в чому "злі язики" звинувачували в минулому "Приват": політика захоплення закредитованих банком компаній. А такі комбінації неможливі без політичних зв'язків і високої протекції у вищих ешелонах влади, що і підтверджує Інсайдер UA.

"У суддівських кабінетах "мазу" за "Альфу" тягне Ігор Пукшин, який колись підв'язався біля Ющенка, а зараз у комісії з питань правової реформи. І нині пов'язаний купою невидимих простим смертним ниток з Банкової через трьох Андріїв. Перший - ексглава ОП Андрій Богдан, діловий партнер Пукшина. Другий - колега Пукшина по комісії з питань правової реформи, заступник голови ОП Андрій Смирнов. Добре чує Ігоря Пукшина і сам глава ОП Андрій Єрмак, який при своїй скромній чиновницькій зарплаті заборгував "Альфа-банку" "скромні" 4,4 млн. грн", - описали розклад в Інсайдер UA.

Як пишуть у Telegram-каналі, "Альфа" завжди грала подвійну гру, навіть коли від імені групи банків-кредиторів писала колективні скарги до уряду: "Тамтешні хлопці одночасно і скарги колективні з іншими банками писали до Кабміну, і нишком "добазарювались" з позичальниками, як розкуркулити колег-банкірів собі на користь. Перш за все, "Укрсиббанк".

Стягненням боргів по кредитах, виданих їм Дімі & Василю та їх АІСУ, в результаті довелося займатися юристам групи DCH Олександра Ярославського. І зараз іпотечне майно заарештоване за рішенням суду, пооб'єктно перераховано у вироку по кримінальній справі та, перебуваючи в розпорядженні АРМА, чекає спецконфіскаціі".

На думку авторів, в "Альфі" це все прекрасно знають, але не втрачають надії завдяки високим покровителям накласти лапу на чуже добро, чиїм би воно не було: "За старою звичкою навіть намагалися в січні влаштувати силове захоплення будівлі на Балтійській, 20, у Києві".

З усього цього Інсайдер UA робить безсторонній висновок, натякаючи на президента Зеленського: "Чи вдасться ксьондзам звабити Козлевича? Або він все-таки проворніший, ніж про нього думають любителі чуток про айкоси і корабельні сосни, і побачить пастку до того, як вона закриється?".

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Все по темі:

Альфа-банк, Володимир Зеленський, Рейдерські захоплення.

Автор:

Телеграф
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