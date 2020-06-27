У ЗСУ за добу зафіксовано 21 випадок коронавірусу

У Збройних силах України за добу зафіксовано 21 випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, всього хворіють 116 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 27 червня у Збройних Силах України хворіють 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 302 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції перебувають 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 178 осіб. За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 27 червня зафіксовано вже понад 42 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - ще 948 нових хворих.