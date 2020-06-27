Степанов: За місяць захворюваність на пневмонію в Україні збільшилася втричі

"На сьогоднішній день ми за добу тестуємо нових випадків пневмоній від 700 до тисячі. У травні, коли ми почали пом'якшувати карантинні заходи, ця кількість була близько 200-300 випадків на добу. Тобто майже у 3 рази збільшилася кількість пневмоній", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні швидкий ріст захворюваності на COVID-19 не пов’язаний із збільшенням кількості тестувань, так як все більше спостерігається людей із симптомами хвороби та збільшення кількості людей із важким перебігом хвороби.
Так, в Україні на 8:45 27 червня зафіксовано вже понад 42 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - ще 948 нових хворих.