Степанов: За місяць захворюваність на пневмонію в Україні збільшилася втричі

В Україні починаючи із травня втричі збільшилася кількість хворих на пневмонію. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"На сьогоднішній день ми за добу тестуємо нових випадків пневмоній від 700 до тисячі. У травні, коли ми почали пом'якшувати карантинні заходи, ця кількість була близько 200-300 випадків на добу. Тобто майже у 3 рази збільшилася кількість пневмоній", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що в Україні швидкий ріст захворюваності на COVID-19 не пов’язаний із збільшенням кількості тестувань, так як все більше спостерігається людей із симптомами хвороби та збільшення кількості людей із важким перебігом хвороби.

Так, в Україні на 8:45 27 червня зафіксовано вже понад 42 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - ще 948 нових хворих.