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Поради, як концентрувати увагу на роботі, а не соціальних мережах

Поради, як концентрувати увагу на роботі, а не соціальних мережах
Оновлено 05:01 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
5 простих порад, які допоможуть не відволікатися на соцмережі.

Соцмережі — справжні пожирачі нашого часу і уваги.

Про яку роботу може йти мова, коли ще не всі фотографії відлайкані і не всі веселі відео переглянуті?

Але, на жаль, важливі справи самі себе не роблять, і доводиться якось справлятися з бажанням провести годинку іншу в Instagram.

Ось кілька перевірених способів це зробити.

Сховайте телефон

Якщо в телефоні немає ніякої термінової необхідності (ви не чекаєте важливого дзвінка або повідомлення), то його можна просто прибрати з очей геть, буквально. Можете заховати пристрій в шафу, покласти під подушку, в ящик столу або в сумку.

Складіть розклад

Напишіть для себе розпорядок дня і включіть туди час на соцмережі, наприклад годину вранці або годину ввечері. Сідайте за перегляд стрічки новин виключно у цей час, а решта присвячуйте іншим запланованим справам.

Обмежуйте час

Якщо власна сила волі злегка підводить і рука так і тягнеться до телефону, поставте програми, які будуть обмежувати ваш час в соцмережах. Тоді ви зможете спокійно працювати, поки програма не розблокує заповітні програми.

Перемкніть увагу на щось корисне

Ми не можемо постійно перебувати в зосередженому стані, і наша увагу періодично розсіюється. Саме в такі моменти виникає бажання схопити смартфон і погортати стрічку новин, подивитися «сторіз» в Instagram. В результаті ви «зависаєте» і з великими труднощами повертаєтеся до справ. Щоб такого не відбувалося, перемикайте увагу на щось корисне, наприклад на фізичну активність: погуляйте по кімнаті, зробіть декілька присідань, виконайте танець маленьких каченят або покачайте прес. Після активної розминки вам буде легше знову приступити до роботи, і ви зможете зосередитися.

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Видаліть додатки

Досить дієвий, хоч і трохи радикальний спосіб перестати відволікатися на соціальні мережі. Просто видаліть зі смартфона додатки Facebook, Instagram, Twitter тощо і не встановлюйте їх назад, поки не закінчите всі важливі справи.

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Робота, Cоціальні мережі.

Автор:

Телеграф
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