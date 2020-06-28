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Зеленський у День Конституції: Ми маємо навчитись поважати права одне одного (Відео)

Зеленський у День Конституції: Ми маємо навчитись поважати права одне одного (Відео)
09:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває на Херсонщині, у відеозверненні привітав українців з Днем Конституції та зазначив, що саме з поваги до Конституції починається громадянське суспільство.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції та закликав поважати права одне одного.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави з нагоди державного свята.

"Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України. Думаю, саме сьогодні кожен з нас повинен чесно відповісти собі на просте, але важливе запитання: а що для тебе Конституція? Проста книга, яку читав так давно, що вже й не пам’ятаю? Права, якими хочу користуватися, та обов’язки, які б волів би не виконувати? Те, що постійно хочуть змінити політики? Чи міцний правовий фундамент, на якому тримається держава? А можливо, все простіше? Можливо, наша Конституція - це джерело відповідей? Відповідей, яких іноді потребує кожен із нас. Чи правильно ми живемо як країна і як суспільство? Чи достатньо робимо для того, щоб носити звання відповідального громадянина?", - зазначив Президент.

Зеленський сказав, що зараз перебуває на Херсонщині. "Це чудовий та мальовничий край. І нам дуже пощастило, бо в нашій країні таких - двадцять п'ять", - додав він.

"Все це наводить мене на наступні думки. Відповідно до першої статті нашої Конституції, Україна є суверенна, незалежна, демократична та соціальна, правова держава. Я думаю, тут не вистачає ще одного твердження. Україна - неймовірна, красива і чарівна. І зовсім не обов'язково, щоб це було записано в Конституції. Достатньо, щоб це було викарбувано в нашому серці. І коли кожен з нас нарешті зрозуміє, що найкраща країна саме та, де ми народилися, тоді кожен із нас, усіма своїми справами та словами буде її берегти", - сказав Президент.

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"Що для мене берегти Україну? Відповідь проста – це берегти кожного українця. І саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити. Ми маємо навчитись поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може посягати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися у кмітливості, як можна його обійти. Давайте пам’ятати про це кожного разу, коли заходимо в метро без маски, вмикаємо вночі музику, підпалюємо траву, рубаємо власний ліс, чи їдемо перевантаженою фурою", - наголосив він.

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Все по темі:

День Конституції, Свято, Офис Президента, Володимир Зеленський, День Конституції України.

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Телеграф
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