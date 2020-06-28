Небезпечні водойоми: в ДСНС розповіли, скільки дітей потонуло з початку літа

"Спека, поєднана із тривалими літніми канікулами і примножена недостатнім батьківським доглядом, на жаль, змушує рятувальників вкотре наголосити на безпеці дітей. На прикладі тривожної статистики, яка свідчить про те, що з початку червня вода вже забрала життя більш ніж тридцяти дітей", — йдеться у повідомленні.
Так, рятувальники нагадують правила для безпечного відпочинку:
— правильний вибір місця для купання,
— суворе дотримання правил безпеки під час купання,
— постійний контроль за дітьми з доку дорослих,
— категоричне ні адкогольними напоям, адже у стані сп’яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у небезпечній ситуації.
За даними ДСНС, з початку місяця на водоймах країни потонуло вже більше 50 людей.