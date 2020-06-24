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Рятувальники попереджають про затоплення у Карпатському регіоні

Рятувальники попереджають про затоплення у Карпатському регіоні
09:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Внаслідок значних та сильних дощів на річках Карпатського регіону протягом 24-25 червня очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«За даними УкрГідрометцентру, 24-25 червня внаслідок значних та сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води над рівнями на 8 год. 23 червня:

- на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.): Тиса надiлянцi В.Бичкiв - Вилок на 1,0 – 1,5 м; Тиса в районi м.Чоп, Прут на дiлянцi Коломия – держкордон на 1,5 – 2,5 м;

- Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики 2,5 - 3,5 м», - йдеться у повідомленні.

На окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, Тисі можливий вихiд води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб'єктiв, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок Чернiвцiв, Івано-Франківська, у Чернівецькій області затоплення об'єктів прикордонної служби.

При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

Також, 24 червня очікується продовження опадів в басейні Верхньої Тиси, що призведе до пiдвищення рiвнiв води в Рахові до значення 420-470 см над нулем поста (рiвень води на 8 год. 23 червня дорiвнює 341 см) з початковим затопленням прирічкових ділянок в Рахові та пiдтопленням автодорiг місцевого значення.

Упродовж 24 червня очікується проходження чергової паводкової хвилi на дiлянцi Тиси В.Бичкiв - Вилок з пiдвищенням рiвнiв води над поточними відмітками на 1,0 – 1,5 м з досягненням значень у створах постів:

- м.Тячiв 460 - 510 см, (рiвень на 16 год 350 см), утримання води на заплавi, можливi початковi пiдтоплення в с.Грушове;

- м. Хуст 360 - 410см, (рiвень на 16 год 270 см), вихiд води на заплаву, пiдтоплення присадибних дiлянок с.Крива, автодороги В.Копаня - Хуст, Хуст - Сокирниця;

- смт. Вилок 360 - 410см, (рiвень на 16год 170 см), початковий вихiд води на заплаву.

24 червня на р. Прут (пост Чернiвцi) очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводка висотою 680 -730 см над нулем поста (рiвень води на 18 год. 23 червня дорiвнює 417 см.

У Чернівцях готують масштабну евакуацію через паводок

В результаті проходження максимального рівня високого дощового паводка очікується:

затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;

затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;

спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;

затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;

затоплення автомобiльної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинiвського ринку м. Чернiвцiв.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях.

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Все по темі:

ДСНС, Закарпаття, Попередження, Затоплення.

Автор:

Телеграф
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