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Вівторок, 23.06.2020
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У Чернівцях готують масштабну евакуацію через паводок

У Чернівцях готують масштабну евакуацію через паводок
14:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
На Буковині людей попереджають про можливі значні підтоплення будинків. Зокрема, у зоні ризику перебуває кілька десятків вулиць Чернівців у чотирьох мікрорайонах міста.

Назви вулиць та районів можливого підтоплення оприлюднив у Facebook Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

Він закликав населення цих районів підготувати необхідні речі, документи, цінності, ліки, мінімально необхідні харчі.

Крім того, у разі підтоплення міський голова просить мешканців відключити газ, електроенергію, перекрити воду, зачинити вікна, двері та взяти з собою підготовлені речі.

"Про одержану інформацію повідомте сусідів, надайте допомогу людям похилого віку та хворим, виходьте на підвищені місця. За будь-яких обставин не панікуйте та будьте організованими!", - додав Каспрук.

Водночас голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у своєму відеозвернення у Facebook закликав мешканців області, які проживають неподалік річки Прут та її приток, підготуватись до можливої евакуації.

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"Максимальне підняття води буде відбуватися від 9 години вечора 23 червня до 3 години ранку 24 червня, а також паводок затримається щонайменше на добу, спадання води почнеться тільки з 25 червня. Така обставина спровокує ситуацію, коли маленькі притоки річки Прут не зможуть впадати до неї та будуть виходити з берегів", - сказав Осачук.

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Все по темі:

Facebook, Буковина, Чернівці, Сергій Осачук, Чернівецький міський голова.

Автор:

Телеграф
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