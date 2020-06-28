Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза

Серед тисяч інших свят День молоді унікальний та неповторний, адже саме такою для всіх нас є молодість. Це чудова пора кохання, перших злетів, перших самостійних рішень і досягнень. Це та натхненна пора, коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху.

Твори, покращуйся, розвивайся! Нехай усе у житті буде так, як ти мрієш! Бажаю зустріти кохання на усе життя! Ніжності й найпрекрасніших почуттів! Нехай твоя половинка буде у міру скромною, трішки пустотливою, натурою творчою та креативною! Щоб разом ви змогли в унісон підтримувати сімейні цінності, бути щасливими! І намагалися зробити світ добрішим, чистішим та кращим! Зі святом!

Будь людиною активною й цілеспрямованою! І завжди добивайся поставлених цілей! Нехай не буде перепон! Упевненості, перемог та звершень!

Бажаю життя солодкого, відчайдушних ідей, крутих витівок! Щоб навколо тебе не було похмурих сумних облич! Фортуни, удачі, позитиву! Живи весело, ажурно, феєрично! Лови успіх в улюбленій справі! Бажаю, щоб мрії здійснювалися, а у скриньці шелестіли бакси! Тримай вище п'ятачок! Насолоджуйся життям, відчуй усю красу життя сповна!

Нехай усі найсвітліші надії виправдаються! І світ навколо вас стає таким же світлим і чистим! Нехай ваші серця будуть добрими й милосердними! Живіть у достатку і так, щоб усі українці змогли пишатися вами!