У МОЗ назвали умови, коли можна не носити маску на пляжі

У разі великого скупчення людей на пляжі рекомендовано носити маски, якщо ж дотримуватися соціальної дистанції у 1,5 м, то можна не надягати. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

“Те, що стосується пляжів, робота яких дозволена в умовах адаптивного карантину, на пляжі основним критерієм і основною рекомендацією, якою треба користуватися, це є дотримання соціальної дистанції”, - сказав Степанов.

За його словами, носити маски на повітрі рекомендують лише в тому випадку, якщо ви знаходитеся у великому скупченні людей.

“Якщо ви дотримуєтеся на пляжі соціальної дистанції, яка складає 1,5 м, то користуватися масками в такому випадку не потрібно. Якщо ж, перебуваючи на пляжі, є велике скупчення людей, заради ж вашої безпеки треба користуватися в такому випадку масками”, - додав Степанов.

Нагадаємо, як повідомляли у МОЗ раніше, на пляжі, якщо шезлонги розміщені на відстані мінімум 1,5 метри один від одного, можна не одягати маски.