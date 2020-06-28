Поліція відкрила справу щодо стрільби зі смертельними наслідками в Харківській області

Поліція почала досудове розслідування стрільби, яка сталася в суботу ввечері в с. Гусарівка Харківської області, внаслідок якої одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Поліція почала досудове розслідування стрільби, яка сталася в суботу ввечері в с. Гусарівка Харківської області, внаслідок якої одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

"Слідчий відкрив два кримінальні провадження за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішується питання про повідомлення стрільцю про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Як повідомлялося, в суботу ввечері в с. Гусарівка Харківської області поблизу кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий і здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї в напрямку людей, що відпочивали. В результаті двоє чоловіків дістали вогнепальні поранення. Обох постраждалих доставили в лікарню, де один з них (27 років) помер.

На місці події співробітники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю. За попередньою інформацією, затриманий був у стані алкогольного сп'яніння.