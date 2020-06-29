29 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

29 червня – 180-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 185 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 16 червня Юліанського календаря.

Яке свято 29 червня 2020

У цей день світ відзначає Свято обіймів, День заснування Нобелівської премії, Міжнародний день тропіків, Міжнародний день промислового дизайну.

В Іспанії - Винна битва, в США - День «будь Ласка, візьми дітей на роботу», День мигдалевого батончика, День вафельниці, у Вірменії - День пам'яті зниклих без вісти азатамартиків, на Сейшельських островах - День незалежності, на Фіджі - День спорту.

Пам'ятні дати 29 червня, річниці та події

В 1174 році Полтави вперше згадано в Іпатіївському літописі, щоправда, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилося в 1430 році.

У 1916 році відбувся перший політ літака компанії «Боїнг». Історія наступна: цей гідролітак на двох поплавцях - Boeing 1 B&W - американський інженер Вільям Боїнг побудував в човновому сараї на березі озера Юніон. 29 червня 1916 для його випробування він найняв професійного пілота, проте той запізнився, і відчайдушний конструктор сам вирішив сісти за штурвал. Літак, іменований ще як «Модель 1», мав полотняно-дерев'яну конструкцію типу біплан з крилами різного розмаху і елеронами на верхньому крилі. Вже 15 липня 1916 року Боїнг зареєстрував свою компанію, яка роком пізніше отримала назву «Boeing Airplane Company». Вже через два роки 50 гідролітаків для військово-морського флоту будувалися в цехах, де працювало понад 300 осіб. До 1927 року «Боїнг» став виготовляти винищувачі і поштові літаки. Замовлення обчислювалися кількома сотнями апаратів на рік. У 1929 році компанія увійшла в число лідерів американського авіабудування. Зараз «Боїнг» є найбільшим в світі виробником цивільних і військових літаків, основним підрядником НАСА і однієї із провідних американських компаній, що активно експортують свою продукцію. Її замовники - 145 країн.

У 1925 році американець Марвін Піпкін запатентував електричну лампочку з матовим покриттям. До речі, першу лампочку винайшов Томас Едісон.

У 1958 році Бразилія вперше стала чемпіоном світу з футболу.

У 1964 році американець Роберт Адлер запатентував пульт дистанційного керування телевізором. Люди отримали можливість перемикати телевізійні канали, не встаючи з дивана. Перший пульт являв собою півкілограмову коробку з єдиним перемикачем, яка приєднувалася до телевізора дротом.

У 1974 році стався рідкісний в історії випадок: британський хіт-парад очолив французький виконавець - Шарль Азнавур з піснею «She».

У 1995 році в Сеулі звалився супермаркет Sampoong, загинули 502 людини.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 червня вшановує пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Інші назви свята: «День Тихона», «Тихон Толока», «Втішувач». У цей день Тихону моляться ті, хто потребує заспокоєння, ніж-то переляканий, схвильований або хто страждає від зубного болю. Ще з 29 червня завершуються всі посівні роботи.

Що сьогодні не можна робити

В цей день не потрібно нічого сіяти, воно просто не виросте і не дасть плодів. Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини і весілля. Не бажано знайомитися в цей день. Є велика ймовірність конфліктів, тож день краще перечекати і не нариватися на неприємності. Також будьте обережніше, тому що є ймовірність аварій, крадіжок та втрат.

Прикмети на 29 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- увечері і вночі чітко видно белесоватую смужку Чумацького шляху – до сонячним дням;

- папороть згорнув листя з самого ранку - наступний день буде дуже жарким;

- у кульбаби, польового в'юна або гвоздики закриті квітки - незабаром буде негода.

29 червня іменини

Іменини у Євтропія, Петра, Михайла, Єфрема, Костянтина і Тигрія.