Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 29 червня

Понад 500 тисяч людей у світі стали жертвами коронавірусу. В Україні від COVID-19 померло більш як 1,1 тисячі людей.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, в рамках чого у низці країн продовжують діяти карантинні обмеження.

Станом на ранок 29 червня у світі зафіксовано понад 10,1 мільйона випадків коронавірусної інфекції.

Кількість жертв епідемії перевищила 500 тисяч осіб. Водночас понад 5,1 мільйона пацієнтів по всьому світу одужали.

В Україні наразі зареєстровано 43 628 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявлено 646 нових хворих, порівняно з днем раніше – захворюваність дещо зменшилася.

За час пандемії від COVID-19 в Україні померли 1 147 людей. 19 027 пацієнтів одужали.

У Києві минулої доби інфікування коронавірусом виявлено у 45 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці становить 4 980 осіб.