Скачать
Вівторок, 30.06.2020
COVID-19 в Україні: Шмигаль назвав умови для термінового посилення карантину
COVID-19 в Україні: Шмигаль назвав умови для термінового посилення карантину
Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Олександра Хижняка-старшого нагородили орденом
Олександра Хижняка-старшого нагородили орденом
Творці "Сімсонів" долучилися до боротьби проти расизму
Творці "Сімсонів" долучилися до боротьби проти расизму

Відставка Геруса: петиція шахтарів майже набрала потрібну кількість підписів

Відставка Геруса: петиція шахтарів майже набрала потрібну кількість підписів
12:54 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
У травні шахтарські колективи розмістили на сайті Президента петицію з вимогою відправити у відставку главу енергетичного комітету ВР, народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Геруса.

На сьогодні петиція набрала 22 476 голосів з необхідних 25 тисяч.

"Шахтарі України звертаються до Вас за допомогою. Ми вірою і правдою довгі роки працювали для нашої країни, добували вугілля, жертвували життям щоб в нашій державі було світло і тепло. Шахтарський труд дуже важкий, але ми завжди готові добувати вугілля для України.

Але зараз нам потрібна Ваша допомога. У галузі катастрофа. Шахтарська праця і вся наша енергетична галузь вже не просто у небезпеці, вона гине! Наші підприємства у простої і незрозуміло, коли вийдемо з нього. Наше вугілля добувається нашим потом і кров'ю, але зараз воно нікому не потрібне. Вугілля стільки, що залишається його тільки "їсти". Тисячі людей без роботи і практично - без засобів до існування", - відзначають шахтарі у петиції.

Нардеп: Травмовані й загиблий в шахті на совісті "Центренерго"

У своїх бідах вони звинувачують главу енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який, незважаючи на профіцит вугілля, пролобіював імпорт електроенергії в Україну з РФ.

"Цілих півроку всі заплющували очі на те, що творить Герус, поки все не зруйнувалося практично остаточно. Коли закриються наші українські шахти, тоді ми дізнаємося справжню ціну російської електроенергії, кривавої електроенергії. Грошей не буде у шахтарів - у шахтарських містах життя зупиниться. У магазинах ніхто купувати нічого не буде, міста просто помруть", - відзначають шахтарі.

Петицію підписали шахтарі ДП "Селидіввугілля", ВП "Шахта "Котляревська", ВП "Шахта" 1-3 Новогродівська", ВП "Шахта Україна", ВП "Шахта Курахівська".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Петиция, Верховна Рада, Офис Президента, Володимир Зеленський, Андрій Герус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
04 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
05 "Будапештський" формат: посол Британії різко висловилася про дії РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
Івана Купала 2020: традиції свята
Івана Купала 2020: традиції свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся