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1 липня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
1 липня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

1 липня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

1 липня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
08:17 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
День архітектури - 1 липня – 182-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 183 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 18 червня Юліанського календаря.

Яке свято 1 липня 2020

В Україні - День архітектури, День слідчого, у США - День поштового індексу, День поштової марки, День креативного морозива, День імбирного печива, Канада - День Канади, в Болгарії - Свято Джулая, в КНР - День Комуністичної партії, у Таїланді - День скаута, в Сурінам - День свободи, у Мексиці - День інженера, в Лесото - День сім'ї, в Сомалі - День союзу, в Індії - День лікаря, Фестиваль посадки дерев, в Руанді, Бурунді - День незалежності, у Сінгапурі - День Збройних сил, у Вірменії - День працівників прокуратури, у Киргизстані - День податкового працівника, в Гані - День республіки, у Новій Зеландії, Австралії - День тартана, на Британських Віргінських островах - День території.

Пам'ятні дати 1 липня, річниці та події

В 1837 році в Англії й Уельсі була створена система цивільної реєстрації актів про народження, одруження і смерть.

В 1875 році розпочав діяльність Всесвітній поштовий союз.

У 1877 році стартував перший Уімблдонський тенісний турнір. Розігрувалася першість серед чоловіків. Переможцем став Спенсер Гір. За право спостерігати фінальну гру глядачі заплатили один шилінг.

У 1915 році відбулася перша в світі сцена роздягання в кіно: австралійська актриса Аннетт Келлерман оголилася у фільмі «Дочка богів».

У 1921 році в Шанхаї 13 делегатів утворили Комуністичну партію Китаю.

У 1923 році в Канаді набув чинності імміграційний закон, практично забороняє приїзд в країну китайців. Канадські китайці цей день відзначають як День приниження.

У 1929 році американський художник Елзи Сигар створив героя коміксів, а згодом і мультфільмів, матроса на ім'я Паопай, сили якого вдесятерялись після з'їденого шпинату.

У 1963 році Міністерство пошт США ввело поштові індекси.

У 1969 році в Данії вперше в світі були дозволені випуск і розповсюдження порнографічної продукції.

У 1997 році Гонконг знову став частиною Китаю.

У 2000 році В США було дозволено завіряти фінансові документи електронним підписом.

Яке сьогодні церковне свято

1 липня в народному календарі - Ярилин день. Вважається, що в цей день дуже сильно гріє сонце і на вулиці стоїть справжня літня спека. У давнину наші пращури вшановували Ярила – бога Сонця.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися з близькими, лихословити.

Прикмети на 1 липня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину – до хорошої погоди;

- вранці туман – до жаркого дня;

- увечері захід рожевий – до сонячного дня;

- багато роси – до хорошого врожаю.

1 липня іменини

Іменини у Леонтія, Олександра, Іпатія, Василя, Феодула, Сергія, Никанора і Віктора.

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Свято, Прикмети, Традиції.

Автор:

Телеграф
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