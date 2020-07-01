В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки

Так, з 44 998 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу, за даними ЦГЗ, виявили 664 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом померли 1173 людини.
Також 19 548 людей одужали.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 666 147, методом ІФА — 214 887.
Кількість активних хворих станом на 1 липня становить 24 277 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.
Наразі госпіталізовано 4848 осіб, з них 97 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 013 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 396 пацієнтів.
Захворювання підтверджено у 3270 дітей та 6765 медиків, з них 4094 медпрацівники одужали.
32 985 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1876 (1220 одужали);
Волинська обл. — 2427 (717 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1090 (926 одужали);
Донецька обл. — 484 (166 одужали);
Житомирська обл. — 1408 (831 одужав);
Закарпатська обл. — 2961 (953 одужали);
Запорізька обл. — 572 (425 одужали);
Івано-Франківська обл. — 2438 (1098 одужали);
м. Київ — 5138 (1598 одужали);
Київська обл. — 2610 (1356 одужали);
Кіровоградська обл. — 647 (541 одужав);
Луганська обл. — 80 (59 одужали);
Львівська обл. — 5578 (800 одужали);
Миколаївська обл. — 447 (283 одужали);
Одеська обл. — 1712 (737 одужали);
Полтавська обл. — 319 (270 одужали);
Рівненська обл. — 3784 (1815 одужали);
Сумська обл. — 297 (230 одужали);
Тернопільська обл. — 1930 (1160 одужали);
Харківська обл. — 2169 (1104 одужали);
Херсонська обл. — 193 (176 одужали);
Хмельницька обл. — 805 (548 одужали);
Черкаська обл. — 645 (474 одужали);
Чернівецька обл. — 4850 (1916 одужали);
Чернігівська обл. — 538 (145 одужали).