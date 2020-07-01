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В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки

В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки
09:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Станом на 9:15 1 липня в Україні зафіксовано вже майже 45 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Такі дані розмістив Центр громадського здоров'я України.

Так, з 44 998 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу, за даними ЦГЗ, виявили 664 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом померли 1173 людини.

Також 19 548 людей одужали.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 666 147, методом ІФА — 214 887.

Число хворих на COVID-19 у світі перевищило 10,4 мільйона осіб
Число хворих на COVID-19 у світі перевищило 10,4 мільйона осібЧитать полностью

Кількість активних хворих станом на 1 липня становить 24 277 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.

Наразі госпіталізовано 4848 осіб, з них 97 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 013 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 396 пацієнтів.

Захворювання підтверджено у 3270 дітей та 6765 медиків, з них 4094 медпрацівники одужали.

32 985 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1876 (1220 одужали);

Волинська обл. — 2427 (717 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1090 (926 одужали);

Донецька обл. — 484 (166 одужали);

Житомирська обл. — 1408 (831 одужав);

Закарпатська обл. — 2961 (953 одужали);

Запорізька обл. — 572 (425 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2438 (1098 одужали);

м. Київ — 5138 (1598 одужали);

Київська обл. — 2610 (1356 одужали);

Кіровоградська обл. — 647 (541 одужав);

Луганська обл. — 80 (59 одужали);

Львівська обл. — 5578 (800 одужали);

Миколаївська обл. — 447 (283 одужали);

Одеська обл. — 1712 (737 одужали);

Полтавська обл. — 319 (270 одужали);

Рівненська обл. — 3784 (1815 одужали);

Сумська обл. — 297 (230 одужали);

Тернопільська обл. — 1930 (1160 одужали);

Харківська обл. — 2169 (1104 одужали);

Херсонська обл. — 193 (176 одужали);

Хмельницька обл. — 805 (548 одужали);

Черкаська обл. — 645 (474 одужали);

Чернівецька обл. — 4850 (1916 одужали);

Чернігівська обл. — 538 (145 одужали).

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Все по темі:

Карантин, Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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