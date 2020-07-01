Скачать
Середа, 01.07.2020
В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки
В Україні зменшився приріст COVID-19, за добу - 664 нових випадки
Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
Найкращий бомбардир в історії: Мессі забив 700-й гол у кар’єрі
Мессі забив 700-й гол у кар’єрі
Подвійне щастя: всесвітньо відома співачка Sia стала бабусею
Подвійне щастя: всесвітньо відома співачка Sia стала бабусею

Українцям дозволили змінити виборчу адресу: що потрібно зробити до місцевих виборів 2020

Українцям дозволили змінити виборчу адресу: що потрібно зробити до місцевих виборів 2020
11:12 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
На 25 жовтня цього року в Україні заплановані місцеві вибори. Починаючи з сьогоднішнього дня, 1 липня, українці можуть змінити виборчу адресу, щоб мати можливість проголосувати на виборах. Таку змогу громадяни України отримали завдяки новому Виборчому кодексу, який набув чинності з 1 січня 2020 року.

Слід зауважити, що, змінивши виборчу адресу, надалі не доведеться повторювати цю процедуру перед кожними виборами, хіба що лише в разі, якщо людина переїде в інше місце проживання.

Змінити або визначити виборчу адресу, щоб мати змогу проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, можна буде з 1 липня до 9 вересня включно. Для цього громадяни України, які живуть не за місцем реєстрації або не мають реєстрації, повинні пройти процедуру зміни місця голосування, що складається з таких 5 кроків:

1. Прийти до відділу ведення ДРВ

Знайти адресу відділу ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) за фактичним місцем проживання можна за посиланням.

2. Подати заяву та копію підтверджувального документа

Перед походом до ДРВ слід зробити копію документа, що підтверджує проживання за вказаною адресою. Бланк заяви можна завантажити із додатка до постанови ЦВК №88, роздрукувати й заповнити вдома або взяти вже у відділі ДРВ.

З собою необхідно мати паспорт громадянина України (або тимчасове посвідчення, якщо громадянство набуте лише нещодавно) та оригінал документа, що підтверджує проживання за вказаною в заяві адресою.

Таким документом може бути:

  • договір оренди житла;
  • документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою;
  • документ про право власності на житло;
  • довідка ВПО (переселенця);
  • документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;
  • документ, який засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних стосунках із особою, місце проживання котрої зареєстровано за певною адресою.

3. Отримати повідомлення про зміну виборчої адреси

Впродовж 15 днів Держреєстр має змінити виборчу адресу громадянина.

Відділ ведення ДРВ має повідомити про це одним із зазначених способів:

видати повідомлення безпосередньо у відділі ведення ДРВ;

надіслати сповіщення поштою на нову виборчу адресу;

надіслати повідомлення електронною поштою (для цього необхідно заповнити відповідне поле під час подачі паперової заяви).

Якщо згідно із законодавством виборець має підстави та всі документи для зміни виборчої адреси й вважає відмову неправомірною, то може оскаржити її в суді. Повідомлення про відмову відділ ведення ДРВ має надати не пізніше як наступного дня після подачі заяви.

4. Перевірити себе у списку виборців

Для цього потрібно зайти в "Особистий кабінет виборця" на сайті ДРВ. У розділі "Перевірка включення" слід уважно ввести свої персональні дані та підтверджувальний код, який надійде на електронну пошту. Упевнившись, що відображається вже нова виборча адреса, слід звірити номер та адресу нової виборчої дільниці за цим посиланням.

Пізніше, коли дільниці отримають друковані попередні списки виборців, можна буде прийти на нову дільницю й перевірити коректність своїх даних у списках виборців.

5. У день голосування прийти на нову дільницю

25 жовтня 2020 року потрібно прийти на нову виборчу дільницю та проголосувати. Зробити це можна буде з 8:00 до 20:00, маючи з собою лише паспорт громадянина України.

Подача документів через уповноважену особу та онлайн

Подати документи для зміни місця голосування на виборах можна також через уповноважену особу або онлайн. Уповноважена особа має пройти той самий шлях подання заяви, єдиною відмінністю є те, що вона повинна мати з собою свій паспорт, а також видану виборцем довіреність, посвідчену відповідно до вимог законодавства.

Особливості подачі заяви про зміну виборчої адреси онлайн такі:

  • процедура буде доступною лише на офіційному сайті Державного реєстру виборців і зробити все можна буде лише за наявності електронного цифрового підпису (ЕЦП);
  • заява створюватиметься на безпосередньо сайті, її не треба буде сканувати та надсилати;
  • потрібно вписати необхідні дані й завантажити підтверджувальний документ, який стосується зазначеної адреси у форматі JPG або PDF об’ємом до 5 Мб;
  • у заяві обов'язково слід вказати електронну пошту, аби отримати таким чином повідомлення про зміну виборчої адреси або про відмову.

Яким чином визначається виборча адреса

Для громадян, які не мають зареєстрованого місця проживання, виборчою адресою може бути адреса відповідного центру обліку.

Якщо людина нещодавно набула право голосу (виповнилося 18 років) або раніше не була включена до списку виборців, хоч має таке право, то їй необхідно звернутися до відділу ведення ДРВ за місцем проживання із заявою про зміну виборчої адреси. Також необхідно буде надати копію документа, що обґрунтовує визначення виборчої адреси.

Якщо в реєстрі щодо попередньої виборчої адреси вказана позначка «вибув», то такій людині треба звернутися до відділу ведення ДРВ за місцем проживання із заявою про зміну виборчої адреси. Слід буде надати копію документа, що обґрунтовує визначення виборчої адреси.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вибори, Місцеві вибори 2020.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Серхіо Бускетс про нічию з Атлетіко: Дали дуже велику фору Реалу
02 Huawei оголосили загрозою національній безпеці США
03 Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
04 Є можливість, що в Україні закриють курорти через коронавірус
05 Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Українці відсьогодні можуть самостійно обирати постачальника газу
Українці відсьогодні можуть самостійно обирати постачальника газу
Нафтогаз сплатив у бюджет рекордну суму дивідендів
Нафтогаз сплатив у бюджет рекордну суму дивідендів
В Україні відзначають День архітектури
В Україні відзначають День архітектури
Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся