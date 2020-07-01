Українцям дозволили змінити виборчу адресу: що потрібно зробити до місцевих виборів 2020

На 25 жовтня цього року в Україні заплановані місцеві вибори. Починаючи з сьогоднішнього дня, 1 липня, українці можуть змінити виборчу адресу, щоб мати можливість проголосувати на виборах. Таку змогу громадяни України отримали завдяки новому Виборчому кодексу, який набув чинності з 1 січня 2020 року.

Слід зауважити, що, змінивши виборчу адресу, надалі не доведеться повторювати цю процедуру перед кожними виборами, хіба що лише в разі, якщо людина переїде в інше місце проживання.

Змінити або визначити виборчу адресу, щоб мати змогу проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, можна буде з 1 липня до 9 вересня включно. Для цього громадяни України, які живуть не за місцем реєстрації або не мають реєстрації, повинні пройти процедуру зміни місця голосування, що складається з таких 5 кроків:

1. Прийти до відділу ведення ДРВ

Знайти адресу відділу ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) за фактичним місцем проживання можна за посиланням.

2. Подати заяву та копію підтверджувального документа

Перед походом до ДРВ слід зробити копію документа, що підтверджує проживання за вказаною адресою. Бланк заяви можна завантажити із додатка до постанови ЦВК №88, роздрукувати й заповнити вдома або взяти вже у відділі ДРВ.

З собою необхідно мати паспорт громадянина України (або тимчасове посвідчення, якщо громадянство набуте лише нещодавно) та оригінал документа, що підтверджує проживання за вказаною в заяві адресою.

Таким документом може бути:

договір оренди житла;

документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою;

документ про право власності на житло;

довідка ВПО (переселенця);

документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;

документ, який засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних стосунках із особою, місце проживання котрої зареєстровано за певною адресою.

3. Отримати повідомлення про зміну виборчої адреси

Впродовж 15 днів Держреєстр має змінити виборчу адресу громадянина.

Відділ ведення ДРВ має повідомити про це одним із зазначених способів:

видати повідомлення безпосередньо у відділі ведення ДРВ;

надіслати сповіщення поштою на нову виборчу адресу;

надіслати повідомлення електронною поштою (для цього необхідно заповнити відповідне поле під час подачі паперової заяви).

Якщо згідно із законодавством виборець має підстави та всі документи для зміни виборчої адреси й вважає відмову неправомірною, то може оскаржити її в суді. Повідомлення про відмову відділ ведення ДРВ має надати не пізніше як наступного дня після подачі заяви.

4. Перевірити себе у списку виборців

Для цього потрібно зайти в "Особистий кабінет виборця" на сайті ДРВ. У розділі "Перевірка включення" слід уважно ввести свої персональні дані та підтверджувальний код, який надійде на електронну пошту. Упевнившись, що відображається вже нова виборча адреса, слід звірити номер та адресу нової виборчої дільниці за цим посиланням.

Пізніше, коли дільниці отримають друковані попередні списки виборців, можна буде прийти на нову дільницю й перевірити коректність своїх даних у списках виборців.

5. У день голосування прийти на нову дільницю

25 жовтня 2020 року потрібно прийти на нову виборчу дільницю та проголосувати. Зробити це можна буде з 8:00 до 20:00, маючи з собою лише паспорт громадянина України.

Подача документів через уповноважену особу та онлайн

Подати документи для зміни місця голосування на виборах можна також через уповноважену особу або онлайн. Уповноважена особа має пройти той самий шлях подання заяви, єдиною відмінністю є те, що вона повинна мати з собою свій паспорт, а також видану виборцем довіреність, посвідчену відповідно до вимог законодавства.

Особливості подачі заяви про зміну виборчої адреси онлайн такі:

процедура буде доступною лише на офіційному сайті Державного реєстру виборців і зробити все можна буде лише за наявності електронного цифрового підпису (ЕЦП);

заява створюватиметься на безпосередньо сайті, її не треба буде сканувати та надсилати;

потрібно вписати необхідні дані й завантажити підтверджувальний документ, який стосується зазначеної адреси у форматі JPG або PDF об’ємом до 5 Мб;

у заяві обов'язково слід вказати електронну пошту, аби отримати таким чином повідомлення про зміну виборчої адреси або про відмову.

Яким чином визначається виборча адреса

Для громадян, які не мають зареєстрованого місця проживання, виборчою адресою може бути адреса відповідного центру обліку.

Якщо людина нещодавно набула право голосу (виповнилося 18 років) або раніше не була включена до списку виборців, хоч має таке право, то їй необхідно звернутися до відділу ведення ДРВ за місцем проживання із заявою про зміну виборчої адреси. Також необхідно буде надати копію документа, що обґрунтовує визначення виборчої адреси.

Якщо в реєстрі щодо попередньої виборчої адреси вказана позначка «вибув», то такій людині треба звернутися до відділу ведення ДРВ за місцем проживання із заявою про зміну виборчої адреси. Слід буде надати копію документа, що обґрунтовує визначення виборчої адреси.