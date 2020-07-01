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МВС запропонує нардепам підняти штрафи для порушників ПДР

МВС запропонує нардепам підняти штрафи для порушників ПДР
15:39 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Міністерство внутрішніх справ пропонуватиме народним депутатам голосувати за підняття штрафів для осіб, які систематично перевищують швидкість на українських дорогах. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу в середу.

"Ви знаєте, що якщо громадянин отримує штраф, він має право протягом 10 днів сплатити його. Тоді сума штрафу буде лише 127 грн 50 коп. Якщо власник машини або водій не оплатить протягом 10 днів, то штраф буде 255 грн. У разі якщо перевищення швидкості є значно більшим за 50 км/год в порівнянні з дозволеним, штраф становить понад 500 грн", - сказав Геращенко.

За його словами, 510 грн - занадто низька ціна за те, що "окремі громадяни дозволяють собі ризикувати, проїжджаючи вулицями наших міст".

"Ми плануємо запропонувати депутатам Верховної Ради у вересні прийняти законопроект, який в значній мірі збільшить штрафи для тих, хто систематично порушує і перевищує швидкість більш ніж на 50 км/год ... Ми будемо пропонувати, щоб штраф становив 3 400 грн", - заявив заступник міністра.

Раніше Геращенко повідомив, що з моменту початку роботи в Києві системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху на сьогодні було зафіксовано в 4,5 рази менше правопорушень.

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Все по темі:

МВС, Україна, Штрафи.

Автор:

Телеграф
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