У центрі Києві протестують проти призначення Шкарлета

Біля Кабінету міністрів відбувся мітинг проти призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки. Про це повідомляє hromadske з місця подій.

Як повідомляється, в мітингу беруть участь близько ста осіб. Акцію протесту спочатку влаштували під будівлею уряду, після чого учасники мітингу вирушили на Банкову під Офіс президента.

Учасники акції протесту кричать "Шкарлет - чорт" і "Шкарлет - геть!"

У мітингу також бере участь вчений Антон Сененко. Як відомо, до нього приходив нещодавно куратор з СБУ, так як він був і на минулому мітингу проти Шкарлета.

За словами Сененко, співробітники Служби безпеки його попросили повідомляти про інші протести.

Зазначається, що мітингувальники прийшли під Офіс президента і вимагали зустрічі із Зеленським. Правоохоронці їх далі не пустили, після чого люди влаштували сидячий протест і вимагали зробити коридор.

У Києві відбувається акція проти призначення ексрегіонала Сергія Шкарлета тимчасовим очільником Міністерства освіти і науки pic.twitter.com/ULIYETi3lt — hromadske (@HromadskeUA) June 30, 2020

В результаті, коридор все ж зробили - і учасники передали президенту свої плакати.

Нагадаємо, 25 червня Кабмін призначив Сергія Шкарлета на посаду в.о. міністра освіти і науки, незважаючи на те, що профільний комітет Ради не підтримував це рішення.

Сергія Шкарлета звинувачують у зв'язках з колишнім Кабміном Миколи Азарова.