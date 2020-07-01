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У центрі Києві протестують проти призначення Шкарлета

У центрі Києві протестують проти призначення Шкарлета
Оновлено 16:35 Сьогодні Телеграф Фото: hromadske
Біля Кабінету міністрів відбувся мітинг проти призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти і науки. Про це повідомляє hromadske з місця подій.

Як повідомляється, в мітингу беруть участь близько ста осіб. Акцію протесту спочатку влаштували під будівлею уряду, після чого учасники мітингу вирушили на Банкову під Офіс президента.

Учасники акції протесту кричать "Шкарлет - чорт" і "Шкарлет - геть!"

У мітингу також бере участь вчений Антон Сененко. Як відомо, до нього приходив нещодавно куратор з СБУ, так як він був і на минулому мітингу проти Шкарлета.

За словами Сененко, співробітники Служби безпеки його попросили повідомляти про інші протести.

Зазначається, що мітингувальники прийшли під Офіс президента і вимагали зустрічі із Зеленським. Правоохоронці їх далі не пустили, після чого люди влаштували сидячий протест і вимагали зробити коридор.

В результаті, коридор все ж зробили - і учасники передали президенту свої плакати.

Нагадаємо, 25 червня Кабмін призначив Сергія Шкарлета на посаду в.о. міністра освіти і науки, незважаючи на те, що профільний комітет Ради не підтримував це рішення.

Сергія Шкарлета звинувачують у зв'язках з колишнім Кабміном Миколи Азарова.

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Протест, Кабмин, Шкарлет.

Автор:

Телеграф
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