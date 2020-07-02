Парад планет 4-го липня 2020: поради, як пережити надзвичайне явище

Востаннє така подія космічного масштабу відбулася у далекому 1982 році.

Зовсім скоро планети Сонячної системи вистояться на так званий парад планет - рідкісне астрономічне явище.

В науковому побуті немає терміна «парад планет», проте він широко використовується у астрономії для позначення події, яка відбувається, коли планети Сонячної системи вишикуються в лінію на одній ділянці неба для спостерігачів із Землі. Єдиного офіційного визначення цього явища не існує.

Парадом планет зазвичай називають астрономічну подію, при якій планети нашої системи виявляються по одну сторону від Сонця і шикуються в ряд в невеликому секторі неба. Зазначимо, що таке явище за участю трьох планет відбувається близько двох разів на рік, за участю чотирьох планет – раз на рік, з п'ятьма планетами – один раз на 19 років, а з усіма вісьмома планетами Сонячної системи – приблизно раз в 170 років.

Причому, це навіть не простий парад планет, а повний. Це означає, що всі планети Сонячної системи вишикуються по одну сторону Сонця для умовного спостерігача із Землі. Науково парад планет називається "апульс" і паради планет теж різняться між собою. Наприклад, міні парад планет - це три планети разом, парад малих планет - 4, великий планетний парад - 6 або 7 планет. А великий повний парад планет - це наш випадок в липні.

Які ж планети візьмуть участь у повному параді планет? Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і навіть карликова планета Плутон, яку не так давно позбавили звання повноцінної планети.

Парад планет не відбувається за кілька годин як сонячне чи місячне затемнення. Через різну швидкість руху планет, милуватися ним у землян буде час, йдеться про близько два тижні.

4 липня 2020 року відбудеться рідкісний і унікальний парад планет.

Останній парад планет цього типу відбувся у 1982 році, а наступний очікується у 2161 і 2492 роках.

А що означає парад планет з погляду астрології? Це такий самий час великих трансформацій і кармічних уроків, як і період ретроградних планет, проте концентрація змін у людському житті "на квадратний метр" може бути ще сильнішою. Тому якомога сильніше варто шукати баланс, щоб вас не захопив вир параду планет.

Після цього комусь і так важкий 2020 рік може здатися ще важким, а хтось відчує значне полегшення. Усе залежатиме, як ви засвоїте "уроки" всесвіту. В жодному разі не опирайтеся змінам у вашому житті, може бути ще гірше. Тому з увагою ставтеся до всього, що відбувається довкола.

Що варто роботи під час параду планет:

передивлятися власні цінності та пріоритети;

навчатися та дізнаватися нове;

постувати, проводити очищення організму;

аналізувати минулі періоди та думати про те, які уроки звідти винесли;

дякувати вищим силам, божествам та богам, у яких ви вірите;

медитувати та займатися вправами з йоги.

Що категорично не варто робити під час параду планет:

ризикувати та робити емоційні дурниці;

позичати чи давати в борг значні суми;

підписувати дуже важливі контракти;

з’ясовувати стосунки;

розпочинати конфлікти;

"лізти на рожен".