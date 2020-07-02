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Мінекології займається розробкою закону про заборону пластикових пакетів

Мінекології займається розробкою закону про заборону пластикових пакетів
11:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Однією з новацій нового Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів стане закон про заборону пластикових пакетів, який вже ухвалений у першому читанні Верховною Радою та чекає на розгляд у другому читанні. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Ще одною такою новацією має стати новий закон про заборону пластикових пакетів, який зараз вже зареєстрований у Верховній Раді, прийнятий в першому читанні і чекає на розгляд в другому читанні. Насправді він направлений на обмеження використання пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг", - заявив Абрамовський.

Він нагадав, що згідно з законопроєктом, на першому етапі забороняється безоплатне поширення пластикових пакетів.

"Не існує безплатних пакетів, всі ми це розуміємо. Ми платимо за них в середньому нашому чеку, який ми отримуємо в мережах. Відтепер будемо платити лише за те, що використовуємо", - підкреслив міністр.

За його словами, повністю забороняється поширення оксирозкладних пакетів, бо вони розкладаються на мікропластик, який є найбільш шкідливим і повністю забороняється новою 904 директивою ЄС ухваленою у 2019 році.

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"Як поступово буде впроваджуватися цей закон в разі прийняття у другому читанні? З першого січня 2021 року вступає заборона рваних тонких пластикових пакетів товщиною до 50 мікрон. Можна буде використовувати лише пакети з більшою товщиною, які переробляються. Не попадають під заборону тільки надлегкі пакети до 15 мікрон, які в цей час загортають м’ясо, рибу, борошно, все що стосується сипучих продуктів. Пакети, які не відповідають вимогам і залишаються в обігу, з першого січня і будуть утилізовані суб’єктами господарювання, які їх до цього придбали. За розповсюдження таких пакетів пластикових будуть запроваджені штрафи різні на перший раз від 1700 до 3400 грн, за повторне порушення 3400 – 8500 грн", - розповів міністр.

За його словами, новий законопроєкт повністю відповідає 720 директиві ЄС.

Також він нагадав про альтернативи, що існують пластиковим пакетам. Це багаторазові торбинки, паперове упакування та біорозкладні пакети, які будуть підлягати сертифікації.

"На біорозкладних пакетах буде ставитися відмітка про сертифікацію і лише на них можна буде ставити будь-які написи – біо, біорозкладні та таке інше", – підсумував урядовець.

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Все по темі:

Законопроект, Роман Абрамовский, Мінекології.

Автор:

Телеграф
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