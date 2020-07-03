3 липня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники

3 липня – 184-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 181 день. В XX і XXI століттях цей день відповідає 20 червня Юліанського календаря.

Яке свято 3 липня 2020

У Білорусі - День незалежності, на Кубі - Свято вогнів, у США - День далеко від сонця, День поїдання бобів, День компліментів відображенню, День шоколадних вафель, на Маршаллових островах - День рибака, в М'янмі - День жінок, в Швейцарії - Джазовий фестиваль у Монтре, на Віргінських островах - День скасування рабства.

Пам'ятні дати 3 липня, річниці та події

3 липня можна вважати днем народження Мерседеса. В цей день в 1885 році Карл Бенц вперше випробував автомобіль власної конструкції. Він являв собою триколісний двомісний екіпаж на високих колесах зі спицями. На нього Бенц поставив чотиритактний бензиновий мотор з водяним охолодженням робочим об'ємом 984 см3 і потужністю 0,9 кінських сил. Електричне запалювання харчувалося від гальванічної батареї. Автомобіль мав раму, спаяний з металевих трубок. Машина Бенца розвивала сміховинну для нашого часу швидкість – 16 км/год. В 1890 році розпочалося промислове виробництво цього авто. А оригінал своєї першої машини Карл Бенц подарував у 1906 році музею в Мюнхені. У 1936 році, готуючись відзначити 50-річчя винаходу, німці побудували три копії машини – для Технічного музею у Відні, для Музею транспорту в Дрездені і власне для фірмового музею «Mercedes-Benz» в Штутгарті.

В 1928 році в США з'явилися у продажу перші телевізори. Коштували вони тоді захмарну суму - 75 доларів.

У 1949 році «Енола Гей» - бомбардувальник скинув атомну бомбу на Хіросіму, став експонатом музею Смітсонівського інституту.

У 2005 році в Іспанії набув чинності закон про одностатеві шлюби.

У 2006 році астероїд XP14 пролетів дуже близько від поверхні Землі - на відстані 432 тисячі кілометрів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 липня вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського, єпископа. У народі його прозвали Перепелятником за те, що в цей день було заведено полювати на перепелів. Інші назви свята: «Мефодій Погодовказівник», «Павутинний день», «Нефьодів день», «Тенетник».

Що сьогодні не можна робити

Павуків сьогодні краще не чіпати, можна тільки спостерігати за ними.

Прикмети на 3 липня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- йде дощ – він триватиме ще 40 днів;

- павуки не плетуть павутину - чекайте затяжну негоду із сильними вітрами;

- мурахи ховаються в мурашник – до сильних поривів вітру.

3 липня іменини

Іменини у Гліба, Гурія, Мефодія, Андрія, Рімми, Інни, Дмитра, Афанасія, Миколи, Левкія та Івана.