Синоптики попереджають про грози та град

В Україні у суботу очікують грози, ймовірний град та шквали у окремих областях. Про це Укрінформу повідомилит в Українському гідрометцентрі.

"4 липня в західних, північних, Вінницькій областях, вдень і на Одещині грози, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 3-4 липня, внаслідок проходження максимального рівня паводкової хвилі на р.Дністер біля с.Маяки, можливе затоплення понижених ділянок автодороги Одеса-Рені, городів та сільськогосподарських угідь в с.Яськи, м.Біляївка (Одеської області).

4-6 липня в Україні, крім західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.