Скачать
Субота, 04.07.2020
На Київщині за добу виявили 45 нових випадків коронавірусу
На Київщині за добу виявили 45 нових випадків коронавірусу
В Україні негода залишила без електрики 21 населений пункт, 10 - підтоплені
В Україні негода залишила без електрики 21 населений пункт, 10 - підтоплені
Сент-Луїс призупинив тренування через спалах коронавірусу
Сент-Луїс призупинив тренування через спалах коронавірусу
Туреччина буде головним курортом для українців у 2020 році
Туреччина буде головним курортом для українців у 2020 році

Народний календар і астровісник на 4 липня

Народний календар і астровісник на 4 липня
07:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Сьогодні прекрасної Ізабелли; чого просить озерна жаба і що може зняти емоційну напругу.

Католики нині вшановують святу Ізабеллу Арагонську – королеву Португалії. Ця жінка дійсно була святою, хоча й не творила чогось надзвичайного. Натомість мирила ворогів, з ангельським терпінням ставилася до чоловіка – пихатого садиста і гульвіси; активно займалася просвітництвом, допомагала всім знедоленим і нужденним. З Ізабеллою Арагонською пов’язане широко відоме в католицькому світі диво з трояндами. Якось холодного зимового ранку королева вирішила віднести трохи їжі безхатькам. Поспіхом кинувши все у поділ верхньої сукні, вона вислизнула з замку. Але біля воріт на неї вже чатував король. Він був людиною жорстокою й надзвичайно скупою – кинути шмат м’яса улюбленому мисливському псові було для нього природнішим, ніж подати крихту хліба жебраку. Побачивши дружину, він спитав, куди вона прямує й що несе. Жінка, не довго думаючи, відповіла, що несе троянди. «Ти брешеш!», - гнівно вигукнув король – «Покажи!» Ізабелла відхилила поділ сукні й король побачив там троянди. Ось така зворушлива історія про чоловіка-тирана і про добру королеву з золотим серцем.

Кажани довго літають після заходу сонця – буде ясно й тепло. Озерна жаба вилізла на берег – просить дощу.

З іменинами вітайте Максима, Івана, Георгія, Олексія, Павла, Миколу, Микиту.

О 7:49 Місяць увійде в знак Козерога. Завтра повня. День суперечливих бажань і емоцій. Все – або багато чого – базуватиметься на чітких планах, на «повинен» і «мусиш», а не на «хочу – не хочу». Але в чіткий порядок і розміреність втручатиметься форс-мажор, а також емоції. Можливі конфлікти і жорстке протистояння між спокійними (врівноваженими) і емоційними людьми, зокрема і в родині. Фізичне навантаження сьогодні надзвичайно корисне – воно зніме надлишок емоційної напруги. В ці дні варто не переїдати, не перепивати, не байдикувати і взагалі – утриматися, як би це банально не лунало, від будь-чого негативного, адже кожен мінус чи плюс невдовзі подвоїться.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році – +8,8, а найтеплішим у 1938 –  +34,4.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Народний календар.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Львові медичні заклади заповнені на 95% через коронавірус
02 У столиці Сербії надзвичайний стан через COVID-19
03 Зеленський нагородив двадцятьох рятувальників за мужність
04 Туреччина буде головним курортом для українців у 2020 році
05 Двох працівників ООН відсторонили за секс-скандал
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Львові медичні заклади заповнені на 95% через коронавірус
У Львові медичні заклади заповнені на 95% через коронавірус
Туреччина надасть допомогу Україні для подолання наслідків повеней
Туреччина надасть допомогу Україні для подолання наслідків повеней
На півдні Японії сильні зливи затопили вулиці та зруйнували будинки
На півдні Японії сильні зливи затопили вулиці та зруйнували будинки
Двох працівників ООН відсторонили за секс-скандал
Двох працівників ООН відсторонили за секс-скандал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся