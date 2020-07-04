Народний календар і астровісник на 4 липня

Сьогодні прекрасної Ізабелли; чого просить озерна жаба і що може зняти емоційну напругу.

Католики нині вшановують святу Ізабеллу Арагонську – королеву Португалії. Ця жінка дійсно була святою, хоча й не творила чогось надзвичайного. Натомість мирила ворогів, з ангельським терпінням ставилася до чоловіка – пихатого садиста і гульвіси; активно займалася просвітництвом, допомагала всім знедоленим і нужденним. З Ізабеллою Арагонською пов’язане широко відоме в католицькому світі диво з трояндами. Якось холодного зимового ранку королева вирішила віднести трохи їжі безхатькам. Поспіхом кинувши все у поділ верхньої сукні, вона вислизнула з замку. Але біля воріт на неї вже чатував король. Він був людиною жорстокою й надзвичайно скупою – кинути шмат м’яса улюбленому мисливському псові було для нього природнішим, ніж подати крихту хліба жебраку. Побачивши дружину, він спитав, куди вона прямує й що несе. Жінка, не довго думаючи, відповіла, що несе троянди. «Ти брешеш!», - гнівно вигукнув король – «Покажи!» Ізабелла відхилила поділ сукні й король побачив там троянди. Ось така зворушлива історія про чоловіка-тирана і про добру королеву з золотим серцем.

Кажани довго літають після заходу сонця – буде ясно й тепло. Озерна жаба вилізла на берег – просить дощу.

З іменинами вітайте Максима, Івана, Георгія, Олексія, Павла, Миколу, Микиту.

О 7:49 Місяць увійде в знак Козерога. Завтра повня. День суперечливих бажань і емоцій. Все – або багато чого – базуватиметься на чітких планах, на «повинен» і «мусиш», а не на «хочу – не хочу». Але в чіткий порядок і розміреність втручатиметься форс-мажор, а також емоції. Можливі конфлікти і жорстке протистояння між спокійними (врівноваженими) і емоційними людьми, зокрема і в родині. Фізичне навантаження сьогодні надзвичайно корисне – воно зніме надлишок емоційної напруги. В ці дні варто не переїдати, не перепивати, не байдикувати і взагалі – утриматися, як би це банально не лунало, від будь-чого негативного, адже кожен мінус чи плюс невдовзі подвоїться.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 році – +8,8, а найтеплішим у 1938 – +34,4.