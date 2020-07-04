Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди: очікуються грози і град

За даними УкрГідрометцентру, 4 липня в західних, північних, Вінницькій областях, вдень і на Одещині грози, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

"За даними УкрГідрометцентру, 4 липня в західних, північних, Вінницькій областях, вдень і на Одещині грози, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У найближчи 3 години, по Києву та області, з утриманням до кінця доби 4 липня грози. додали рятувальники

За даними Укргідрометцентру, 5 липня у північних, місцями центральних, Одеській областях, вночі і в Карпатах та на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на найближчі три доби: очікують короткочасні дощі, місцями грози. Температуру вдень обіцяють від 24 до 39° тепла.