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Сьогодні - шоста річниця визволення Слов’янська і Краматорська

Сьогодні - шоста річниця визволення Слов’янська і Краматорська
08:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Цього дня, виповнюється 6 років з дня визволення українською армією від російської окупації Слов’янська і Краматорська.

5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов’янська було встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли і до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними – інші військові підрозділи.

Визволення цих міст, які майже три місяці перебували під ворожою окупацією, стало черговою перемогою українських військових над сепаратистськими бандформуваннями. Утікаючи, окупанти залишили по собі величезні арсенали зброї російського виробництва та залякане місцеве населення.

У визволених містах поступово налагоджувалось мирне життя, почали функціонувати комунальні та соціальні служби. З 13 жовтня 2014 року Краматорськ оголошено тимчасовим центром Донецької області, де нині міститься Донецька обласна державна адміністрація. Як відомо, бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року.

Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. У липні 2014 року, крім Слов’янська і Краматорська, українські військові визволили від російської окупації Дружківку і Бахмут — 6 липня, Костянтинівку — 7 липня, Торецьк — 21 липня, Авдіївку — 29 липня.

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Словянск.

Автор:

Телеграф
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