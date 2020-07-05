Зеленський: Україна поверне всі свої території

Президент Володимир Зеленський вірить, що Україна буде сильною, вільною, непереможною і поверне всі свої території. Про це він заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил.

"Ми повернемо всіх наших людей, ми повернемо всі наші території, віру в правду і справедливість", - сказав Зеленський.

Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗС України був установлений на прохання Військової Ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом Президента від 17 серпня 1996 року.

Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту і визначенням його авторитету як у Севастополі, так і в Україні в цілому. Крім того, воно засвідчило перемогу не лише військових моряків, а всього українського народу у виснажливій боротьбі за флот, за право України бути морською державою.

Згодом, згідно з указом Президента Ющенка від 24 березня 2006 року День Військово-морських сил Збройних сил України відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня ВМС в першу неділю липня.

Нині, у зв’язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.