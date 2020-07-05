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Зеленський вручив держнагороди українським морякам

Зеленський вручив держнагороди українським морякам
09:48 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Сьогодні, 5 липня, у День Військово-Морських Сил Збройних Сил та День працівників морського та річкового флоту президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних до свята та вручив державні нагороди.

"Я зроблю все, щоб українські моряки знали, що вони є справжніми супергероями… Попутного вітру та повних парусів.. Пам’ятайте, що на березі вас чекають близькі та вся Україна", - сказав Зеленський.

Так, Голова держави посмертно нагородив званням героя України командира відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщика служби цивільного захисту Сергія Шатохіна.

"Сьогодні ми нагороджуємо орденами та медалями кращих з українських військових моряків, окрім цього відзначаємо званням героя України, на превеликий жаль, посмертно, під час пожежі в Одеському коледжі командира Сергія Шатохіна", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил та День працівників морського та річкового флоту. Відповідний указ про встановлення дати Дня ВМС був підписаний Президентом України 12 червня 2015 року.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

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ВМС, Володимир Зеленський, Нагороди.

Автор:

Телеграф
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