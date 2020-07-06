Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках

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Історія свята

День поцілунків як свято народилося в кінці 19 століття на берегах Туманного Альбіону, де вірили, що за допомогою поцілунку люди обмінюються душами і таким чином дізнаються один одного. Тут порахували, що поцілунок, як один із проявів любові, гідний мати окрему пам'ятну дату. Статус міжнародної вона отримала 21 рік тому, коли її затвердили в ООН.

Відзначають це свято по-різному - іноді влаштовують захоплюючі конкурси за найкрасивіший або незвичайний поцілунок або розігрують призи "За найдовший поцілунок".

Привітання з Днем поцілунку у віршах

День поцілунків посеред літа

Мабуть, не просто так

Дарують ніжність всі у світі,

а поцілунок - ніби знак!

Цілуйтесь з ранку і до ранку

Хай ваші щирі почуття

Відганяють хмари на світанку

і роблять кращим це життя!