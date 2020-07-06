Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках

Історія свята
День поцілунків як свято народилося в кінці 19 століття на берегах Туманного Альбіону, де вірили, що за допомогою поцілунку люди обмінюються душами і таким чином дізнаються один одного. Тут порахували, що поцілунок, як один із проявів любові, гідний мати окрему пам'ятну дату. Статус міжнародної вона отримала 21 рік тому, коли її затвердили в ООН.
Відзначають це свято по-різному - іноді влаштовують захоплюючі конкурси за найкрасивіший або незвичайний поцілунок або розігрують призи "За найдовший поцілунок".
Привітання з Днем поцілунку у віршах
День поцілунків посеред літа
Мабуть, не просто так
Дарують ніжність всі у світі,
а поцілунок - ніби знак!
Цілуйтесь з ранку і до ранку
Хай ваші щирі почуття
Відганяють хмари на світанку
і роблять кращим це життя!
День поцілунку свято романтичне,
Для деяких навіть незвичне.
Адже цілуватися можна цілий день,
У парку, у сквері всім кому не лінь.
Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,
І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.
Якщо почуття я свої не висловив словами,
Я сьогодні з радістю доведу устами.
Цьомки, чмоки, поцілунки,
Для душі це подарунки,
Дружні, ніжні та пристрасні,
Всі вони – завжди прекрасні!
В них сьогодні іменини,
Зі всіма вітайтесь ними,
Цілуйтесь весело й завзято,
І поцілунок створить свято!
Поцілунки бувають різні:
Цнотливі і пристрасні,
Дитячі, дорослі та підліткові,
Вже набридлі і абсолютно нові.
Мама ніжно цілує дитину,
Дитина — маленького кошеняти.
Любовні поцілунки пристрасні,
А перші — боязкі і прекрасні.
Вітаю з святом поцілунків та бажаю,
Цілунків,від яких в душі цвіте весна,
Маленьких,дружніх,і таких-що виростають крила,
Гарячих-що дарують лиш закохані вуста!
Твоїх поцілунків мені багато не буває,
Від них в моїй душі сади любові розквітають,
Паморочиться в голові й метелики в душі літають.
Поцілунки твої смак меду мені нагадають.
З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,
Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,
Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,
Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.
Сьогодні свято ніжності, любові,
Мій поцілунок до рідних летить
І почуття найкращі й пречудові
усіх нас надихають жити!
Це день липневий всі дарує ніжність
Сьогодні всім потрібно цілуватись
І відчувати всю цю дивовижність,
І один одного безмежно цінувати!