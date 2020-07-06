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Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках

Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
08:27 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Сьогодні у всьому світі відзначають найніжніше та наймиліше свято - День поцілунку.
  • 1

    Історія свята

    День поцілунків як свято народилося в кінці 19 століття на берегах Туманного Альбіону, де вірили, що за допомогою поцілунку люди обмінюються душами і таким чином дізнаються один одного. Тут порахували, що поцілунок, як один із проявів любові, гідний мати окрему пам'ятну дату. Статус міжнародної вона отримала 21 рік тому, коли її затвердили в ООН.

    Відзначають це свято по-різному - іноді влаштовують захоплюючі конкурси за найкрасивіший або незвичайний поцілунок або розігрують призи "За найдовший поцілунок".

    Привітання з Днем поцілунку у віршах

    День поцілунків посеред літа

    Мабуть, не просто так

    Дарують ніжність всі у світі,

    а поцілунок - ніби знак!

    Цілуйтесь з ранку і до ранку

    Хай ваші щирі почуття

    Відганяють хмари на світанку

    і роблять кращим це життя!

  • 2

    День поцілунку свято романтичне,

    Для деяких навіть незвичне.

    Адже цілуватися можна цілий день,

    У парку, у сквері всім кому не лінь.

    Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,

    І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.

    Якщо почуття я свої не висловив словами,

    Я сьогодні з радістю доведу устами.

  • 3

     

    Цьомки, чмоки, поцілунки,

    Для душі це подарунки,

    Дружні, ніжні та пристрасні,

    Всі вони – завжди прекрасні!

    В них сьогодні іменини,

    Зі всіма вітайтесь ними,

    Цілуйтесь весело й завзято,

    І поцілунок створить свято!

    Поцілунки бувають різні:

    Цнотливі і пристрасні,

    Дитячі, дорослі та підліткові,

    Вже набридлі і абсолютно нові.

    Мама ніжно цілує дитину,

    Дитина — маленького кошеняти.

    Любовні поцілунки пристрасні,

    А перші — боязкі і прекрасні.

  • 4

     

    Вітаю з святом поцілунків та бажаю,

    Цілунків,від яких в душі цвіте весна,

    Маленьких,дружніх,і таких-що виростають крила,

    Гарячих-що дарують лиш закохані вуста!

  • 5

     

    Твоїх поцілунків мені багато не буває,

    Від них в моїй душі сади любові розквітають,

    Паморочиться в голові й метелики в душі літають.

    Поцілунки твої смак меду мені нагадають.

    З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,

    Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,

    Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,

    Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

  • 6

     

    Сьогодні свято ніжності, любові,

    Мій поцілунок до рідних летить

    І почуття найкращі й пречудові

    усіх нас надихають жити!

    Це день липневий всі дарує ніжність

    Сьогодні всім потрібно цілуватись

    І відчувати всю цю дивовижність,

    І один одного безмежно цінувати!

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Все по темі:

Привітання, Листівки, Історія Свята, День поцілунків.

Автор:

Телеграф
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