Сьогодні відбудеться ЗНО з іноземних мов

Близько 3 тисяч абітурієнтів будуть виконувати завдання упродовж 150 хвилин.

Сьогодні в Україні буде проведено зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов.

Як повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, близько 3 тисяч абітурієнтів будуть виконувати завдання упродовж 150 хвилин. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

• оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

• паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

• запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Організатори також порадили вступникам взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Загальна кількість завдань роботи — 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 72.

Нагадаємо, цього року процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження інших заходів, зокрема, кожен учасник ЗНО повинен: пройти термометрію (до тестування не допускатимуть осіб з кашлем, нежитем чи температурою понад 37,3°C); бути у захисній масці, яка має закривати ніс і рот; дотримуватися правил соціального дистанціювання (в аудиторіях має бути до 15 учнів, а відстань між учасниками тестування повинна становити не менш ніж 1,2 м).

Раніше повідомлялось, що цього року на ЗНО були встановлені відносно низькі порогові бали за тест, тож максимальні 200 балів на тестуванні можуть отримати значно більше дітей, ніж у 2019 році.