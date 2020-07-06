Вибори столичного мера: хто лідирує на праймеріз від "Слуги народу"

Якби вибори на посаду мера Києва проходили найближчим часом, Віталій Кличко набрав би на них більшість голосів - 29,1%. Про це говорять результати соціологічного опитування компанії ActiveGroup.

Понад дві третини (68,6%) опитаних жителів Києва сказали, що збираються брати участь в місцевих виборах, а 18,9% на них не підуть. Серед кандидатів на посаду мера Києва лідирує Віталій Кличко (29,1%).

Рейтинг:

Віталій Кличко (29,1%)

Андрій Пальчевський (7%),

кандидат від "Слуги народу" (6%),

Олександр Попов (5,5%),

Олексій Кучеренко (4,6%),

Олександр Омельченко (4,3%),

Андрій Іллєнко (3,5%) і

Сергій Притула (3,2%).

Серед опитаних вагалися з відповіддю 17,4% респондентів.

При цьому, серед партій в Києві лідирують "УДАР Віталія Кличка" (16,5%) і "Слуга народу" (15,6%). За ними слідують: "Батьківщина" (7,7%), "Європейська солідарність" (7,3%), ОПЗЖ (5%), "Свобода" (3,1%), Партія Пальчевського (2,9%), партія Шарія (2,2%), "Опозиційний блок" (2,1%), "Голос" (2,1%), "Єдність" (2%), інші партії набрали б менше 2% голосів.

Серед кандидатів в мери Києва від "Слуги народу" на першому місці Олександр Дубінський (6,3%) далі Олександр Качура (6%), Олена Кравець (5,9%), Ірина Верещук (5,3%), Віктор Ляшко (4,7%), Микола Тищенко (2,2%). Не підтримали б кандидата від "Слуги народу" 48,4% киян.

При цьому довіряють Олександру Дубінському (12,1%). За ним слідують Ірина Верещук (7,6%), Олена Кравець (7,5%), Олександр Качура (6,4%), Віктор Ляшко (5%) і Микола Тищенко (1,1%). Не довіряють жодному з кандидатів від "Слуги народу" 30,5% киян.

Опитування проводилося серед 812 респондентів з похибкою вибірки 3,5%.