Скачать
Понеділок, 06.07.2020
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
Кабмін: Кількість переселенців в Україні зросла
Кабмін: Кількість переселенців в Україні зросла
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ

Вибори столичного мера: хто лідирує на праймеріз від "Слуги народу"

Вибори столичного мера: хто лідирує на праймеріз від "Слуги народу"
17:14 Сьогодні Телеграф nnovosti.info Фото: Instagram
Якби вибори на посаду мера Києва проходили найближчим часом, Віталій Кличко набрав би на них більшість голосів - 29,1%. Про це говорять результати соціологічного опитування компанії ActiveGroup.

Понад дві третини (68,6%) опитаних жителів Києва сказали, що збираються брати участь в місцевих виборах, а 18,9% на них не підуть. Серед кандидатів на посаду мера Києва лідирує Віталій Кличко (29,1%).

Рейтинг:

  • Віталій Кличко (29,1%)

  • Андрій Пальчевський (7%),

  • кандидат від "Слуги народу" (6%),

  • Олександр Попов (5,5%),

  • Олексій Кучеренко (4,6%),

  • Олександр Омельченко (4,3%),

  • Андрій Іллєнко (3,5%) і

  • Сергій Притула (3,2%).

Серед опитаних вагалися з відповіддю 17,4% респондентів.

При цьому, серед партій в Києві лідирують "УДАР Віталія Кличка" (16,5%) і "Слуга народу" (15,6%). За ними слідують: "Батьківщина" (7,7%), "Європейська солідарність" (7,3%), ОПЗЖ (5%), "Свобода" (3,1%), Партія Пальчевського (2,9%), партія Шарія (2,2%), "Опозиційний блок" (2,1%), "Голос" (2,1%), "Єдність" (2%), інші партії набрали б менше 2% голосів.

Серед кандидатів в мери Києва від "Слуги народу" на першому місці Олександр Дубінський (6,3%) далі Олександр Качура (6%), Олена Кравець (5,9%), Ірина Верещук (5,3%), Віктор Ляшко (4,7%), Микола Тищенко (2,2%). Не підтримали б кандидата від "Слуги народу" 48,4% киян.

"У мене є досвід": Добкін хоче балотуватися у мери столиці

При цьому довіряють Олександру Дубінському (12,1%). За ним слідують Ірина Верещук (7,6%), Олена Кравець (7,5%), Олександр Качура (6,4%), Віктор Ляшко (5%) і Микола Тищенко (1,1%). Не довіряють жодному з кандидатів від "Слуги народу" 30,5% киян.

Опитування проводилося серед 812 респондентів з похибкою вибірки 3,5%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виталий Кличко, Вибори, КМДА, Київ, Олександр Дубінський, Опитування, Місцеві вибори, Андрій Пальчевський.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
02 Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
03 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
04 ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05 У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
Буславець: Треба бути на дві голови вище за чоловіка
Буславець: Треба бути на дві голови вище за чоловіка
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся