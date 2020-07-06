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СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової

СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
18:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: СБУ
У Хмельницькому кіберфахівці СБУ виявили та припинили діяльність каналу витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За даними досудового слідства, колишній співробітник Головного управління фіскальної служби у Хмельницькій області після виходу у відставку організував злочинну групу, яка збирала та передавала замовникам дані з обмеженим доступом із автоматизованих інформаційних баз ДФС. До складу злочинної групи входили діючі співробітники податкової служби. Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми «на гарячому» відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі несанкціоновано отриманої інформації черговому замовнику. Перевіряється версія щодо використання вказаного каналу отримання інформації й представниками так званої Л/ДНР. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника і у його поплічників правоохоронці вилучили комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які містять інформацію з обмеженим доступом. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наразі організатору нелегальної схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності його спільників з Державної фіскальної та податкової служб.

Викриття незаконної діяльності проводилось спільно з Теруправлінням ДБР, Управлінням внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратура Хмельницької області.

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СБУ, ДФС, Персональні дані.

Автор:

Телеграф
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