Українцям порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала

Для того, щоб цієї ночі кожен зміг знайти свою “долю” без шкоди для власного здоров’я, рятувальники радять дотримуватися наступних правил:
- Для купання обирайте лише спеціально обладнані місця;
- Уникайте водойм зі швидкою течією та не плавайте наодинці;
- У воді купайтеся лише у світлу пору доби;
- Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;
- Не стрибайте через “купальний вогонь”, якщо не впевнені у своїх силах;
- Не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу;
- Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.
- Дотримуйтесь соціальної дистанції та правил особистої гігієни.
Крім того, фахівці ДСНС наголосили, що карантин, попри послаблення, й досі діє, проте він не матиме ефекту, якщо громадяни будуть порушувати встановлені обмеження.