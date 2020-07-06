Українцям порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала

В ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала. Супроводжується святкування запусканням дівочих вінків у воду, стрибками через ритуальне вогнище та купанням у водоймах. У пресслужбі ДСНС нагадали правила безпеки.

Для того, щоб цієї ночі кожен зміг знайти свою “долю” без шкоди для власного здоров’я, рятувальники радять дотримуватися наступних правил:

Для купання обирайте лише спеціально обладнані місця;

Уникайте водойм зі швидкою течією та не плавайте наодинці;

У воді купайтеся лише у світлу пору доби;

Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;

Не стрибайте через “купальний вогонь”, якщо не впевнені у своїх силах;

Не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу;

Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.

Дотримуйтесь соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

Крім того, фахівці ДСНС наголосили, що карантин, попри послаблення, й досі діє, проте він не матиме ефекту, якщо громадяни будуть порушувати встановлені обмеження.