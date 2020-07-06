Скачать
Понеділок, 06.07.2020
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ

Українцям порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала

Українцям порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала
20:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала. Супроводжується святкування запусканням дівочих вінків у воду, стрибками через ритуальне вогнище та купанням у водоймах. У пресслужбі ДСНС нагадали правила безпеки.

Для того, щоб цієї ночі кожен зміг знайти свою “долю” без шкоди для власного здоров’я, рятувальники радять дотримуватися наступних правил:

  • Для купання обирайте лише спеціально обладнані місця;
  • Уникайте водойм зі швидкою течією та не плавайте наодинці;
  • У воді купайтеся лише у світлу пору доби;
  • Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;
  • Не стрибайте через “купальний вогонь”, якщо не впевнені у своїх силах;
  • Не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу;
  • Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.
  • Дотримуйтесь соціальної дистанції та правил особистої гігієни.

Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом

Крім того, фахівці ДСНС наголосили, що карантин, попри послаблення, й досі діє, проте він не матиме ефекту, якщо громадяни будуть порушувати встановлені обмеження.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ивана Купала, ДСНС, Свято.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
02 Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
03 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
04 ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05 У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся