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Вівторок, 07.07.2020
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7 липня: яке сьогодні свято

7 липня: яке сьогодні свято
13:06 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Сьогодні, 7 липня, у світі відзначається кілька цікавих свят. Також в цей день відбулися важливі для світу події.

Про найголовніші з них розповів Інформатор.

У СВІТІ В ЦЕЙ ДЕНЬ СВЯТКУЮТЬ

Івана Купала (Іванов день, Купальська ніч) - це один з головних свят календаря слов'янських народів, який збігається з Різдвом Івана Хрестителя. Купальські обряди, що здійснюються в переддень свята, становлять складний обрядовий комплекс, що включає: збір трав і квітів, плетіння вінків, прикрашання зеленню будівель, розпалювання вогнищ, знищення опудала, перестрибування через багаття або через букети зелені, обливання водою, ворожіння, вистежування відьми, нічні безчинства. У середньовічній Русі обряди та ігрища цього дня вважалися бесівськими і заборонялися церковною владою.

День працівника природно-заповідної справи - професійне свято, день святкування праці працівників природно-заповідної справи в Україні, який щорічно відзначають 7 липня. Свято запроваджено Указом Президента України в 2009 році. Таким чином відзначається вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Іменини в цей день святкують Антон, Яків, Іван і Микита.

У СВІТІ В ЦЕЙ ДЕНЬ

1607 - вперше заспівати гімн Англії «God Save the King».

1668 - Ісаак Ньютон отримав ступінь магістра наук.

1754 - в Нью-Йорку відкрився Королівський коледж (нині Колумбійський університет).

1846 - США оголосили про анексію Каліфорнії, яка тоді була частиною Мексики.

1881 - вперше надрукована казка «Піноккіо» (Рим, «Журнал для дітей»).

1923 - в Празі відкрито український педагогічний інститут імені Драгоманова.

1940 - у Львові відкрито літературний музей Івана Франка.

1987 - почався суд над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, яких звинуватили у вибуху.

1 990 - в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності - Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас.

2005 - серія терористичних актів в лондонському метро і міських автобусах.

2007 - оприлюднення нових чудес світу в Лісабоні, Португалія. Святкування дня трьох сімок.

ХТО З ВІДОМИХ НАРОДИВСЯ В ЦЕЙ ДЕНЬ

1698 - П'єр де Мопертюї (пом. 1759), французький математик, фізик, мандрівник, творець градусної сітки на картах.

1746 - Джузеппе Піацца (помер в 1826 році) - італійський астроном, який відкрив першу малу планету - Цереру.

1887 - Марк Шагал (помер 1985), російський, білоруський і французький художник єврейського походження, один з найвідоміших представників художнього авангарду XX століття.

1901 - Вітторіо Де Сіка (помер в 1974 році) - італійський актор і кінорежисер, володар чотирьох «Оскарів» ( «Шуша» і «Викрадачі велосипедів»).

1907 - Роберт Хайнлайн (помер 1988), американський письменник-фантаст ( «Зоряний десант»).

1940 - Рінго Старр, британський музикант, барабанщик групи The Beatles.

1943 - Тото Кутуньо, італійський співак і композитор.

1962 - Жанна Агузарова, радянська і російська співачка, колишня вокалістка групи «Браво».

1976 - Береніс Бежо, французька кіноактриса ( «Історія лицаря», «Агент 117: Каїр - шпигунське гніздо», «Артист»).

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История, Свято, 7 липня.

Автор:

Телеграф
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