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Свята і події 9 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети

Свята і події 9 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети
07:25 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
9 липня – 190-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 175 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 26 червня Юліанського календаря.

Яке свято 9 липня 2020

В Азербайджані – День працівників органів дипломатичної служби, в Аргентині – День незалежності, у Казахстані – День працівників водного господарства, в Марокко – День Хасана II, у Панамі – День жертв, у Південному Судані – День незалежності, у США – День цукрового печива, у Мексиці – День дерев, в Австралії – День Конституції.

Пам'ятні дати 9 липня, річниці та події

У 1868 році набрала чинності 14-а поправка до Конституції Америки - одна з найважливіших для країни. Вона свідчить, що всі особи, породжені в США або отримали громадянство і які підкоряються законам країни, є її громадянами і громадянами того штату, де вони проживають, і можуть бути позбавлені права на життя, волю і власність тільки рішенням суду, а не виданням яких-небудь обмежувальних законів. У 1870 році в Конституцію було внесено 15-а поправка - право голосу в США не обмежується кольором шкіри, расовою приналежністю або рабським станом у минулому. Конституція США була прийнята 17 вересня 1787 року на Конституційному Конвенті у Філадельфії і потім ратифікована усіма 13, що існували на той час, штатами. Тоді вона складалася з семи статей. На сьогодні в неї було внесено лише 27 поправок. Цей приклад гідний наслідування. Конституція України, прийнята в 1996 році, змінювалася кілька разів. Всі зміни щоразу пов'язані з приходом нової влади.

9 липня заведено вважати днем народження іменитого Вімблдонського турніру. Легенда така: в 1868 році на орендованій землі в Ворпл-Роад на околиці Лондона був створений «Всеанглійський крокет-клуб». Гра в крокет тоді була дуже популярною. У 1872 році один з любителів крокету, щоб записати свою доньку в довічні члени клубу, подарував йому кінний каток для вирівнювання грунту на ігрових майданчиках. До речі, крокетчики ще любили пограти в лаун-теніс. Заради цієї забави в 1875 році клуб відкрив перший тенісний корт. Мода на гру набирала обертів. І треба ж - зламалася «газонокосарка», ігри доводилося відкладати через швидкого заростання корту. Нова «машинка» коштувала 10 фунтів – захмарна сума для клубу на той час. І тоді прийшла ідея - провести чемпіонат, щоб назбирати грошенят. Плата за участь була встановлена в розмірі однієї гінеї, а вхідна плата для глядачів — у розмірі одного шилінга (гінея - золота монета, яка була викарбувана в 1663 році, цінувалася трохи дорожче, ніж фунт і шилінг). Переможцем став Спенсор Гір, який після фінального матчу заявив: «Теніс – дуже складна гра, і я не впевнений, чи зможе вона стати дійсно популярною». В касі клубу, після вручення призів, залишилося 17 гіней, яких з лишком вистачило на нову «газонокосарку». А на сьогодні Вімблдонський турнір є одним з найбільших тенісних турнірів світу з призовим фондом в мільйони фунтів.

9 липня 1961 року в канадському Вінніпезі був відкритий пам'ятник Великому Кобзареві Тарасу Шевченку.

У 2002 році в цей день було викрито безпрецедентна медична помилка у Великобританії. В результаті недбалості лікарів у білої пари в клініці штучного запліднення народилася темношкіра двійня.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 липня вшановує пам'ять святого Давида Солунського (Фессалонікійський), відлюдника. У народі день назвали Суничником - до цього часу встигала суниця і люди вирушали на її збір. Інші назви свята: «День Давида», «Медозбір», «Ягодниця». Вважається, що корисні не тільки ягоди, а й листя суниці. Якщо вам потрібно 9 липня зайняти гроші, покладіть в кишеню суницю і вирушайте просити кошти - відповідь буде позитивною.

Що сьогодні не можна робити

Не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду.

Прикмети на 9 липня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- йде дощ - така погода утримається до осені;

- ясно і тепло - до кінця літа небо буде безхмарним;

- день жаркий - протягом сорока днів протримається палюча посуха, прохолода прийде лише у вересні;

- розсада добре вбирає вологу – найближчі дні будуть сухими;

- багато ягід суниці - зима буде холодною.

9 липня іменини

Іменини у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгія та Івана.

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Свято, Прикмети, Події, Що не можна робити, 9 липня 2020.

Автор:

Телеграф
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