У МОЗ розповіли, що потрібно робити після повернення з країн "червоної" зони

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що людина після повернення може пройти ПЛР-тестування у будь-якій приватній лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я, й у разі отримання негативного результату не проходити обсервацію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав алгоритм дій громадян, які повертаються в Україну з країн "червоної" зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо алгоритму дій людей, які повертаються в Україну з країн "червоної" зони, зокрема, тих, у кого після повернення виявилися негативні ПЛР-тести.

Степанов зауважив, що за пропозицією Міністерства охорони здоров'я уряд ухвалив рішення щодо порядку виходу громадян з самоізоляції.

"Людина, яка приїжджає з країни, віднесеної до "червоної" зони, повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши у себе додаток "Дій вдома". Але за її бажанням вона може пройти ПЛР-тестування - у будь-якій приватній лабораторії. І важливо, щоб ця лабораторія була віднесена до лабораторій, акредитованих Центром громадського здоров'я", - зазначив він.

Міністр додав, що уся інформація щодо лабораторій розміщена на сайті ЦГЗ.

"У випадку негативного тесту, лабораторія, згідно з умовами, відразу повідомляє Центр громадського здоров'я і автоматично повідомляється... на адміністрування додатку "Дій вдома", - пояснив Степанов.

Він зазначив, що після цього людині на додаток приходить відповідне повідомлення, і вона припиняє самоізоляцію.

6 липня Міністерство охорони здоров’я опублікувало оновлений перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Так, у "червоній" зоні перебувають Албанія, Чорногорія та Єгипет. Туреччина і Хорватія перебувають у "зеленій" зоні. В усі ці країни українцям дозволено в’їжджати як туристам.

У Державному агентстві розвитку туризму зауважили, що громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони", мають проходити обсервацію строком 14 днів чи скористатись додатком "Дій вдома".

Кабмін дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з "червоної зони" країн, за умови, якщо вони зроблять тести на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативні результати. Із країн "зеленої" зони - без обмежень.