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П'ятниця, 10.07.2020
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Програму з трансплантації в Україні запустять за два роки

Програму з трансплантації в Україні запустять за два роки
07:58 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
На запуск програми необхідно 3-4 мільярди гривень.

Президент Володимир Зеленський запропонував створити в Україні програму з трансплантації органів за два роки.

Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, повідомляє dt.ua.

"Ця програма, про трансплантацію, я готовий... Давайте зробимо це. Саме візьмемо цю програму, я зрозумів, які кошти - 3-4 мільярди. Ми зробимо все, щоб знайти ці кошти. І просто якщо ви говорите і це можливо зробити за два роки, побудувати в Україні - давайте зосередимося саме на цій програмі і щось сьогодні зробимо", - сказав Зеленський екс-заступнику голови МОЗ Михайлу Загрійчуку.

Сам Загрійчук стверджує, що Україні потрібна система трансплантації органів, яка дозволить робити трансплантації громадянам і не відправляти їх за кордон, на що зараз витрачається 1,2 млрд грн, яких достатньо для лікування 400 осіб, при реальній потребі в 10 тисяч.

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"Що таке система - це не точкові трансплантації, а існування всіх видів по всій країні. І задоволення потреби. Ми не знаємо, орієнтовно навіть, скільки людей потребують", - додав Загрійчук.

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Все по темі:

Зеленский, Запуск, Програма, Трансплантація органів.

Автор:

Телеграф
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