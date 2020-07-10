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П'ятниця, 10.07.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 819 нових випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 819 нових випадків COVID-19
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МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 819 нових випадків COVID-19

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 819 нових випадків COVID-19
Оновлено 09:28 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter
10 липня (станом на 9:00) в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 819 нових випадків. Загалом проведено 773 831 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2060 випадків;
Волинська область — 2932 випадки;
Дніпропетровська область — 1137 випадків;
Донецька область — 751 випадок;
Житомирська область — 1512 випадків;
Закарпатська область — 3734 випадки;
Запорізька область — 610 випадків;
Івано-Франківська область — 2915 випадків;
Кіровоградська область — 670 випадків;
м. Київ — 5990 випадків;
Київська область — 2940 випадків;
Львівська область — 6763 випадки;
Луганська область — 90 випадків;
Миколаївська область — 467 випадків;
Одеська область — 2108 випадків;
Полтавська область — 330 випадків;
Рівненська область — 4454 випадки;
Сумська область — 332 випадки;
Тернопільська область — 2174 випадки;
Харківська область — 2577 випадків;
Херсонська область — 203 випадки;
Хмельницька область — 881 випадок;
Чернівецька область — 5096 випадків;
Черкаська область — 725 випадків;
Чернігівська область — 592 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Прогноз погоди на сьогодні: без дощів і + 30° тепла

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 99 603 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Регіони, Covid-19, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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