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П'ятниця, 10.07.2020
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В Україні готують правила, за якими почнеться новий навчальний рік восени

В Україні готують правила, за якими почнеться новий навчальний рік восени
09:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Протягом тижня Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти та науки представлять правила, за якими розпочнеться новий навчальний рік.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз в умовах адаптивного карантину ми розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися: за яких умов вони будуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному режимі, в який спосіб ми можемо поєднати ці два способи. Разом з МОН ми розробляємо відповідні правила та алгоритми. Думаю, протягом тижня 10 днів ми все це чітко випишемо і одразу повідомимо, в який спосіб будуть навчатися наші діти в наступному навчальному році", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряді розглядають можливість дистанційного навчання восени у разі погіршення ситуації з пандемією COVID-19.

Станом на 10 липня в Україні зареєстровано 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових випадків.

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Все по темі:

Правила, МОЗ, МОН, Карантин, Навчальний рік, Восени.

Автор:

Телеграф
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