В Україні готують правила, за якими почнеться новий навчальний рік восени

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз в умовах адаптивного карантину ми розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися: за яких умов вони будуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному режимі, в який спосіб ми можемо поєднати ці два способи. Разом з МОН ми розробляємо відповідні правила та алгоритми. Думаю, протягом тижня 10 днів ми все це чітко випишемо і одразу повідомимо, в який спосіб будуть навчатися наші діти в наступному навчальному році", - сказав Степанов.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряді розглядають можливість дистанційного навчання восени у разі погіршення ситуації з пандемією COVID-19.
Станом на 10 липня в Україні зареєстровано 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових випадків.