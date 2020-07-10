Українці зможуть йти на пенсію до 60 років: розкриваємо деталі

Для дострокового оформлення пенсії потрібно мати 40 років стажу.

В українському законодавстві закладено норму, згідно з якою українці зможуть виходити на пенсію до досягнення 60 років. Однак, дана норма буде поширюватися не на всіх.

Про це йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1».

За словами колишнього заступника голови Пенсійного фонду Миколи Шамбіра, для того, щоб скористатися правом дострокового виходу на пенсію, у людини має бути не менше 40 років трудового стажу.

"Коли людина має 40 років стажу, вона має право виходити на пенсію незалежно від віку", - зазначив Шамбір.

У Мінсоцполітики зазначили, що ця норма буде працювати на фінальному етапі пенсійної реформи – до 2028 року. Піти достроково на пенсію зможуть як жінки, так і чоловіки. Однак, для раннього виходу на пенсію докупити стаж буде неможливо.

У квітні 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, які, зокрема, включали підвищення витрат на пенсійне забезпечення на 29,7 млрд грн.

З квітня 2020 року рішенням уряду були введені щомісячні виплати у розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років, у яких розмір пенсії не перевищує 9205 грн. Також у квітні була проведена виплата одноразової допомоги в розмірі 1 тис. грн, для пенсіонерів, які отримують пенсію менше ніж 5 тис. грн.

11 липня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що уряд планує поступове введення пенсійної реформи, що передбачає розвиток накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

15 червня 2020 року Кабінет міністрів анонсував запровадження в Україні нагромаджувальної пенсійної системи з 2021 року, а також підтримку системи недержавного пенсійного забезпечення.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів України схвалив внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2020 рік, а також скорочення чисельності територіальних органів ПФУ.