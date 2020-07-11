Сьогодні відзначають всесвітній день шоколаду

Всесвітній день шоколаду - свято, присвячене улюбленим ласощам багатьох людей.

Цікавий факт. Рецепт виготовлення шоколаду придумали ацтеки. Вони називали його «їжею богів». До Європи він потрапив завдяки іспанським конкістадорам. Вони називали його «чорним золотом» і вживали для зміцнення здоров'я і підвищення витривалості.

Світові кондитерські фабрики влаштовують з нагоди цього свята дні відкритих дверей. Відвідувачам показують майстер-класи з виготовлення ласощів, а також розповідають про його користь і шкоду.

Шоколад дуже корисний - він містить елементи, які сприяють психологічному відновленню. Дослідження довели, що темний шоколад набагато корисніший для здоров'я людини, ніж молочний чи інші різновиди.

Зокрема, темний шоколад стимулює викид гормонів щастя - ендорфінів, які, впливаючи на центр задоволення, підтримують тонус організму і покращують настрій.

Вчені вважають, що темний шоколад покращує зір і знижує кров'яний тиск. Він також покращує пам'ять, гостроту уваги, швидкість реакції і вміння вирішувати проблеми - за рахунок збільшення притоку крові до мозку.

Існує різноманіття видів шоколаду. Хтось любить гіркий, хтось молочний, хтось з горіхами або родзинками. Але деякі, виявляється, люблять будь-який.

А для справжніх гурманів і цінителів шоколаду ми поділимось рецептом приготування улюбленого смаколика в домашніх умовах.

Рецепт «Класичний»

Всі інгредієнти для домашнього шоколаду повинні бути найвищої якості, щоб результат вийшов відмінним.

Необхідні для приготування інгредієнти:

-Какао-порошок - 180 гр.

-Масло какао - 35 гр.

-Цукровий пісок - 90 гр.

-Вершкове масло - 15 гр.

Послідовність приготування:

Змішати масло какао і вершкове масло в скляній мисці або сотейнику. Поставити посуд на водяну баню.

У розтоплену суміш масел додати какао порошок і цукровий пісок.

Помішувати до моменту повного розчинення цукру.

Зняти шоколад з водяної бані.

Розлити по формах і дати охолонути.

Цукор в масло краще додавати поступово. Домашній шоколад швидко застигає і добре тримає форму.