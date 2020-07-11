Скачать
Субота, 11.07.2020
Підрив авто Укрпошти: слідчі просять суд застосувати запобіжний захід у виді тримання під варту
Підрив авто Укрпошти: слідчі просять суд застосувати запобіжний захід у виді тримання під варту
Степанов: На судні "Софія" виявили коронавірус у більшості членів екіпажу
Степанов: На судні "Софія" виявили коронавірус у більшості членів екіпажу
Помер легендарний футболіст Джек Чарльтон
Помер легендарний футболіст Джек Чарльтон
Росіянин на кордоні з Україною пропонував хабар - ДПСУ
Росіянин на кордоні з Україною пропонував хабар - ДПСУ

Сьогодні відзначають всесвітній день шоколаду

Сьогодні відзначають всесвітній день шоколаду
Оновлено 16:13 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Всесвітній день шоколаду - свято, присвячене улюбленим ласощам багатьох людей.

Цікавий факт. Рецепт виготовлення шоколаду придумали ацтеки. Вони називали його «їжею богів». До Європи він потрапив завдяки іспанським конкістадорам. Вони називали його «чорним золотом» і вживали для зміцнення здоров'я і підвищення витривалості.

Світові кондитерські фабрики влаштовують з нагоди цього свята дні відкритих дверей. Відвідувачам показують майстер-класи з виготовлення ласощів, а також розповідають про його користь і шкоду.

Шоколад дуже корисний - він містить елементи, які сприяють психологічному відновленню. Дослідження довели, що темний шоколад набагато корисніший для здоров'я людини, ніж молочний чи інші різновиди.

Зокрема, темний шоколад стимулює викид гормонів щастя - ендорфінів, які, впливаючи на центр задоволення, підтримують тонус організму і покращують настрій.

Вчені вважають, що темний шоколад покращує зір і знижує кров'яний тиск. Він також покращує пам'ять, гостроту уваги, швидкість реакції і вміння вирішувати проблеми - за рахунок збільшення притоку крові до мозку.

Існує різноманіття видів шоколаду. Хтось любить гіркий, хтось молочний, хтось з горіхами або родзинками. Але деякі, виявляється, люблять будь-який.

А для справжніх гурманів і цінителів шоколаду ми поділимось рецептом приготування улюбленого смаколика в домашніх умовах.

Рецепт «Класичний»

Всі інгредієнти для домашнього шоколаду повинні бути найвищої якості, щоб результат вийшов відмінним.

Необхідні для приготування інгредієнти:

-Какао-порошок - 180 гр.

-Масло какао - 35 гр.

-Цукровий пісок - 90 гр.

-Вершкове масло - 15 гр.

Вчені разних країн назвали факти про користь шоколаду

Послідовність приготування:

Змішати масло какао і вершкове масло в скляній мисці або сотейнику. Поставити посуд на водяну баню.

У розтоплену суміш масел додати какао порошок і цукровий пісок.

Помішувати до моменту повного розчинення цукру.

Зняти шоколад з водяної бані.

Розлити по формах і дати охолонути.

Цукор в масло краще додавати поступово. Домашній шоколад швидко застигає і добре тримає форму.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Шоколад, Солодощі, День шоколаду.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Петра і Павла в 2020 році: коли відзначається, що можна і не можна робити в цей день
02 Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19
03 COVID-19 в Україні: на Тернопільщині закрили завод
04 В Криму та Севастополі зафіксували 17 нових випадків COVID-19
05 Сьогодні святкують День шоколаду: історія та традиції свята
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Процес реінтеграції Донбасу триватиме щонайменше 25 років
Процес реінтеграції Донбасу триватиме щонайменше 25 років
Смертну кару у США призупинили через пандемію COVID-19
Смертну кару у США призупинили через пандемію COVID-19
Кінотеатри Харкова відкрили, попри погіршення ситуації з COVID-19
Кінотеатри Харкова відкрили, попри погіршення ситуації з COVID-19
Відомі регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на COVID-19
Відомі регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся