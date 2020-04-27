Вчені разних країн назвали факти про користь шоколаду

Новини шоу бізнесу:Чи корисний шоколад для нашого організму?

Шведське видання опублікувало вісім фактів, які говорять про користь шоколаду.

Видання зібрало кілька досліджень вчених, які проводились у різних країнах. Першим фактом є те, що шоколад допомагає в засвоєнні кисню за рахунок вмісту в ньому флавоноїдів (антиоксидантів).

Дослідження Міжнародного спортивного товариства показало, що антиоксиданти в шоколаді збільшують кількість нітритів в організмі, а це своєю чергою сприяє розвитку витривалості.

Також дослідники з'ясували, що шоколад є постачальником корисних речовин — продукт з високим вмістом какао містить багато вітамінів і мінералів, серед яких кальцій, залізо, магній і цинк.

Видання німецьких вчених повідомляє, що темний шоколад корисний для шкіри. Антиоксиданти в ньому можуть стати перешкодою для ультрафіолетового випромінювання.

Ще один факт на користь шоколаду — він підвищує настрій. Любителі скуштувати цей солодкий продукт, менше схильні до стресів.

Вчені з Австралії виявили, що шоколад стимулює роботу мозку. Він позитивно впливає на поліпшення пам'яті, підвищення концентрації та здатності вирішувати складні завдання.

Шоколаду приписують і здатність зміцнювати серцево-судинну систему. Багато вчених сходяться на думці, що чорний шоколад може вберегти людину від розвитку захворювань серця.

Австралійські ж експерти провели дослідження, в якому з'ясувалося, що щоденне вживання порції чорного шоколаду зменшує ризик серцевого нападу.

Ще одну користь для здоров'я від шоколаду виявили вчені з Єльського університету. Вони впевнені, що теобромін, що входить до складу солодкого продукту, допомагає підтримувати нормальний тиск.