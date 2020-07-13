13 липня 2020 - свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

13 липня – 194-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 171 день. В XX і XXI століттях цей день відповідає 30 червня Юліанського календаря.

Яке свято 13 липня 2020

У США - День картоплі-фрі, День квасолі з сосисками, у Казахстані - День працівника Комітету національної безпеки, в Пакистані - День мучеників, у Чорногорії - День державності, в Японії - Свято Бон (день поминання покійних).

Пам'ятні дати 13 липня, річниці та події

13 липня 1923 року на схилі гори Маунт-Лі над каліфорнійськими пагорбами з'явилася напис Hollywood. Спочатку було написано Hollywoodland, що це була реклама нового житлового району. «Розпис» гори обійшлася її замовнику, видавцеві «Лос-Анджелес таймс» Гаррі Чандлеру, у 21 тисячу доларів. Вночі вона підсвічувалася електричними лампочками, вдень білі літери були видні з 40-кілометрової відстані. Спочатку планувалося зберегти рекламу протягом півтора років, але улюблену туристами напис залишили і по закінченню цього терміну. У 1949 році її підреставрували, але 4 останні букви видалили. І все тому, що до того часу Hollywood вже перетворився на символ Лос-Анджелеса і кіноіндустрії. Турботу про написи взяла на себе Торгова палата Голлівуду. У 1973 році напис проголосили національним історичним пам'ятником. До кінця 1970-х вона занепала - у 1978 році букви були демонтовані. У тому ж році благодійний фонд, який очолював засновник журналу «Playboy» Х'ю Хефнер, зібрав кошти на капітальний ремонт пам'ятки. Нинішній напис, що з'явилася в листопаді 1978 року, складається з білих літер 15-метрової висоти і 12-метрової ширини. На виготовлення кожної пішло 27,5 тисячі доларів. З того часу всі реставраційні роботи виконуються на приватні пожертвування.

В 1923 році англійський парламент схвалив закон, що забороняв продаж алкоголю особам віком до 18 років.

У 1938 році в Бостоні відкрився перший у світі телетеатр. Сеанс тривав 45 хвилин, коштував 25 центів, зал був розрахований на 200 глядачів. Саме театральне уявлення йшло поверхом вище і передавалося вниз з допомогою телебачення.

У 1949 році В цей день Папа римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, свідомо і добровільно вступив до лав компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 липня вшановує пам'ять Дванадцяти апостолів - учнів Ісуса Христа. Інші назви свята: «Полупетр», «Маківка літа». Це день прощення і примирення.

Що сьогодні не можна робити

Не можна злиться і свариться, ображатися і пліткувати, а також виявляти інші негативні емоції. Не призначайте зустрічі в першу половину дня, інакше вони погано закінчаться.

Прикмети на 13 липня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- зірки мерехтять яскраво, а вранці небо затягується хмарами – опівдні буде сильна гроза;

- багато роси – до спекотної погоди;

- хмари жовтого кольору – до дощу.

13 липня іменини

Іменини у Петра, Андрія, Якова, Івана, Пилипа, Хоми, Матвія, Тадея, Степана, Софронія і Михайла.