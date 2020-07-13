Сьогодні відбудеться ЗНО з біології

Сьогодні, 13 липня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з біології, на яке зареєструвалося понад 113 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

“Для проходження тесту з біології зареєструвалися 113 895 осіб, для яких створено 7 711 аудиторій у 486 пунктах тестування. Тест налічує 50 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 82 бали”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Наголошується, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Нагадаємо, у ЗНО з історії України взяли участь понад 170 тисяч вступників.