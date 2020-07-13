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Нічні клуби намагаються скасувати заборону працювати після 23.00

Нічні клуби намагаються скасувати заборону працювати після 23.00
17:02 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash
Власники нічних клубів уже намагаються скасувати рішення Кабінету міністрів про припинення роботи після 23 години в межах карантинних заходів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

"Власники клубів вже намагаються скасувати рішення про припинення роботи після 23-ї. І якщо центральна влада принципова в цьому питанні, хотілося б, щоб до розуміння глобальності проблеми долучилася і влада місцева. Це б сприйняло значно швидшому вирішенню ситуації з порушеннями", - зазначив він.

Ткаченко зауважив, що зухвала робота нічних клубів під час пандемії коронавірусу, коли інші культурні індустрії (кінотеатри, театри, концертні зали тощо) суворо дотримуються карантину, була викликом для влади.

"Бо поки одні розсаджують глядачів у масках у "шаховому порядку", інші – дозволяють "золотій молоді" порушувати всі можливі карантинні правила", - наголосив міністр.

Він додав, що коли у цих клубах збираються сотні людей, це "точно не сприяє зниженню рівня захворюваності".

Як повідомлялося, за вихідні виявлено порушення карантину у 28 нічних розважальних закладах Києва.

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Відповідно до постанови уряду від 8 липня 2020 року, заборонена робота після 23:00 і до 7:00 розважальних закладів, а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього, закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень навиніс.

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Нічні клуби.

Автор:

Телеграф
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