17 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

17 липня відзначають такі свята:
Всесвітній день емодзі
День святого Андрія
Народні прикмети на 17 липня:
На деревах з'явилися жовті листя - очікуйте ранню осінь.
Яка погода на Андрія - такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
Багато ос - погода взимку буде холодною.
Якщо овес росте погано, то врожай буде небагатий.
Залишати маленьких дітей одних у будинку і навіть в кімнаті. Наші предки були впевнені, що темна сила налякає дитину і навіть погано вплине на здоров'я малюка, накличе на нього хвороби.
Лаятися і лихословити - це може погано вплинути на здоров'я.
Купувати дорогі речі. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або перестати подобатись.
Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви планували подорож.
У кого іменини 17 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євтимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.