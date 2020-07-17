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17 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

17 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
07:37 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Сьогодні не рекомендується залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній особистій кімнаті.

17 липня відзначають такі свята:

Всесвітній день емодзі

День святого Андрія

Народні прикмети на 17 липня:

На деревах з'явилися жовті листя - очікуйте ранню осінь.

Яка погода на Андрія - такою вона буде і на Калинника (11 серпня).

Багато ос - погода взимку буде холодною.

Якщо овес росте погано, то врожай буде небагатий.

Що не рекомендуємо робити 17 липня:

Залишати маленьких дітей одних у будинку і навіть в кімнаті. Наші предки були впевнені, що темна сила налякає дитину і навіть погано вплине на здоров'я малюка, накличе на нього хвороби.

Лаятися і лихословити - це може погано вплинути на здоров'я.

Купувати дорогі речі. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або перестати подобатись.

Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви планували подорож.

У кого іменини 17 липня?

Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євтимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.

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Именинники, Свято, Прикмети.

Автор:

Телеграф
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